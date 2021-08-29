外傭檢疫酒店預約爆滿　專家憂增傳播風險　倡同日抵港者住同層

印尼和菲律賓外傭在當地完成疫苗接種後，下周一（30日）起可來港工作，惟目前當局僅指定一間外檢疫酒店供外傭隔離檢疫，目前酒店預約已爆滿至11月。

勞工及福利局局長羅致光曾解釋，只安排一間檢疫酒店是為減少外傭來港數目，以及集中讓外傭隔離，形容是採取謹慎態度。

惟呼吸系統科專科醫生梁子超認為，檢疫酒店爆滿或增加傳播風險，「太多人住，開門關門都有機會產生空氣傳播」。他認為檢疫酒店最理想是安排住客隔房入住，而70%至80%入住率亦屬可接受。他又強調，應安排相同時間抵港的外傭入住同一層，「如果混雜一齊，就快檢疫完嘅，有機會俾新嚟嘅傳染」。



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港府日前公布，荃灣絲麗酒店將提供讓外傭檢疫，酒店共設409間房。截止8月28日，該酒店預約已爆滿，最快要到11月1日才有空房可供預訂。不過翻查資料港府5月13日曾刊公告，為加強指定檢疫酒店的防疫措施，包括建議入住率降低至80%或以下。港府一方面為防疫考慮，僅指定一間酒店外傭檢疫酒店，惟該酒店卻又迅速爆滿。

《香港01》曾向食物及衞生局查詢，會否安排荃灣絲麗酒店下調入住率，以降低感染風險。食衞局回覆指，如政府認為有需要，可指示個別指定檢疫酒店降低入住率，以減低傳播風險。

當局又表示，指定檢疫酒店已按政府建議採取額外措施以加強感染控制，包括在走廊加設空氣淨化器，繼續要求在酒店房間廁所長開排氣扇，以便降低客房與走廊的相對氣壓，以及要求客人在打開房門等時關閉酒店房間內可開啟的窗戶等。

羅致光曾指為風險考慮 只安排一間檢疫酒店集中隔離

羅致光為指定外傭檢疫酒店安排解釋，印尼和菲律賓現時疫情嚴峻，因此當局要在防疫方面採取謹慎態度，初期容許到港外傭數目一定要較少，在防疫酒店的安排方面亦要十分小心，尤其是早前有旅客在隔離時染疫的先例。而外傭從最高風險國家來港，風險較一般旅客更高，因此起初只會安排一間檢疫酒店集中讓外傭隔離。

當局日前公布，荃灣絲麗酒店將提供讓來港外傭檢疫。（資料圖片／歐嘉樂攝）

梁子超︰檢疫酒店入住率爆滿 有機會增加傳播風險

不過梁子超認為，如檢疫酒店入住率爆滿，有機會增加傳播風險。他又指，空氣淨化器是以稀釋空氣來減低病毒傳播風險，然而如果同一時間很多住客開門、關門，加上酒店內傳播屬短距離，「都仲有風險」。

梁又建議，酒店應安排同日抵港或經同一航班抵港的外傭，入住同一層，否則或導致將即完成檢疫外傭，被新入住的外傭傳染，「（檢疫）第19、20日先俾新入住外傭傳染，如果走入社區就可能有傳播」。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

