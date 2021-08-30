外傭檢疫酒店預約爆滿　公會形容如抽獎　100張訂單只得5至8%成功

印尼和菲律賓的外傭完成疫苗接種後，今日（30日）起便可來港工作，抵港後需集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，惟暫時只安排香港荃灣絲麗酒店，僅得409間房且每晚索價800元，目前酒店預約已爆滿至11月。

香港僱傭公會主席陳東風今日（30日）在電台節目中指，業界形容預訂房間就如「抽獎」，坦言「有人歡喜有人愁」，由於房間供應量有限，推算100張訂單只得5至8%成功。他又指，現時安排外傭來港的機票供應並無大問題，更直言：「機位多過酒店房間數目。」



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陳東風形容，要預訂房間就如「抽獎」，業界只能被動地將資料交給酒店，「（之後）由得佢哋發落…有人歡喜有人愁。」

陳東風又指，由於房間供應量有限，推算100張訂單只得5至8%成功。他又指，昨日曾向會員查詢，當時的房間需求約有120至130間，但直至下午，只能供應7至8間房，故直言：「比例好細。」他批評，不知現時機制的標準何在，更未能滿足最有需要的僱主。

他建議，可以「計分制」分配房間，例如申請時間較長、需要照顧長者的僱主可獲得更多分數，然後再按分數及次序分房等。

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「機位多過酒店房間數目」

陳東風又說，有僱主覺得房間費用不合理，例如同區酒店每晚只收費300至500元，尖沙咀的四至五星級酒店亦只須500至600元。他又指，外傭指定檢疫酒店過去一直有提供檢疫服務，但過去只每晚400至500元，現時卻突然加價，形容與「壟斷」式經營有關。

他亦說，現時安排外傭來港的機票供應並無大問題，更直言：「機位多過酒店房間數目。」