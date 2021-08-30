如再爆疫已打針安老院舍員工或須幾天一檢　業界稱人手安排有困難

勞工及福利局長羅致光日前表示，倘爆發第五波疫情，或會要求已打針的院舍員工定期檢測，又稱7日驗一次或不足以應對Delta變種病毒，或要考慮兩三日驗一次。

安老服務協會主席陳志育今日（30日）在電台節目中指，當日後再爆發疫情，要加強檢測亦是「無可避免」。不過，若職員要外出檢測，人手安排會有困難，故建議安排檢測公司可上門為員工做檢測。



勞工及福利局長羅致光日前表示，倘爆發第五波疫情，或會要求已打針的院舍員工定期檢測。（資料圖片）

陳志育表示，香港仍有機會爆疫，就算院舍員工已打針，亦不代表不會爆發疫情，故形容日後要加強檢測亦是「無可避免」。

不過，陳志育承認，由於職員要外出檢測，故人手安排有困難。他建議，安老院可安排檢測公司上門為員工做檢測，因員工不可能頻繁安排外出檢測。他又認爲，本港有不同檢測公司，相信即使兩三天檢測一次也能夠足夠應付。

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第二輪外展接種參與人數不多

陳志育又指，現時安老院長者的接種率低，雖然員工接種率已達8至9成，但長者只得約2成，坦言情況危險。他又指，參考外國例子，若安老院爆疫，死亡率可達3至4成。

雖然政府推行院舍外展接種，但陳表示，長者接種疫苗的人數亦不多，因問過家人意願後，他們普遍都不想長者打針。他解釋，不少家人都覺得長者不用外出，故無須打針，同時亦對疫苗有誤解。他又指，在接種計劃初期，醫生都較謹慎，大部份院友都被評為不適合打針，即使現時稱合適打針，但長者仍會有疑慮。

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