面癱校巴保母批政府無幫助基層　持醫生證明仍未獲豁免檢測

中小學於9月1日起開學，非教學人員如校巴司機、跟車保母等須接種最少一針新冠疫苗，否則須每兩周自費檢測一次。校車保母陳太接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，本身持有醫生證明，按指引可獲豁免250元檢測費，惟檢測中心目前卻不受理，稱她非特定群組，如餐飲業等。她表示，對於政府安排感到氣憤，稱每月收入僅5000元，無理由自費250元檢測，最終被逼謊稱做餐飲業，以取得免費檢測。



中小學於9月1日起開學，非教學人員如校巴司機、跟車保母等須接種最少一針新冠疫苗，否則須每兩周自費檢測一次。（資料圖片）

獲衞生署證可獲豁免檢測 惟料開學前須自費

校車保母陳太在節目上表示，曾諮詢三次醫生，因為面癱情況，均獲建議不適合打針，取得醫生證明後，原以為可獲免費檢測。豈料，檢測中心稱其個案不獲受理，中心指，她非特定群組，如餐飲業、酒店業等，不獲免費檢測。

陳太指，其後曾致電檢測中心跟進，最終發現政府指引有效日期至本月31日，即意味新指引於9月1日起才更新。不過，開學在即，她表示，每月收入僅5000元，不願自費交250元，最終被逼謊稱做餐飲業，以取得免費檢測。她續指，認識有跟車保母有同類情況，無奈選擇自費檢測，對此感到氣憤，「不如唔好做啦，你點幫我哋基層」，反問是否要「拉橫額」抗議才獲正視問題。

她續指，其後獲衞生署致電回覆，稱已知悉其個案，並與教育局商討，根據指引稱，跟車保母若取得醫生證明，須要求學校取得工作證明，帶同兩張證明到檢測中心，可獲免費檢測，但料取得學校證明需時，首次檢測或要自費。她指，已向公司要求申請學校工作證明，由於尚未開工，暫時未成功取得證明。