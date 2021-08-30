開學｜疫下停課致自理能力差　大埔小學特設速成班教小一新生如廁

兩日後便是新學年開學日，莘莘學子9月1日再次回到校園學習。新冠疫情導致幼稚園生停課又復課，大埔保良局田家炳小學去年發現，不少小一生的學術和自理能力薄弱，部分學生數不齊26個英文字母，甚至不能自行如廁，因此今年開學前，特設「小一銜接及適應班」，提升準小一生的自理及中英數能力。



適應班內容包括上下樓梯練習、如廁訓練、執筆寫字等，有家長在返學前一日預先在家與孩子練習如廁及整理衣服。校長陳詠賢擔心，小朋友自理能力差會影響他們社交。



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手把手教去廁所和上落樓梯 安排學術前測助調整教學

大埔保良局田家炳小學於8月26日至28日，舉行一連三日的校本「小一銜接及適應課」，教導新生上落樓梯、收拾書包、如廁衛生、整理衣服、正確坐姿、執筆、抄寫手冊等。校長陳詠賢表示，學校往年都有辦適應班，但今年特別加強自理能力的訓練，「以往冇教得咁貼，可能教下佢哋睇時間表，但今年會用收賣佬遊戲套落去，同佢哋試埋」。她指，去年自理能力不足的新生佔近20%，再以前可能只佔單位數字。

適應課又安排準小一生進行中、英、數前測，以及一分鐘讀字，助老師掌握狀況及調整教學模式與步伐。學校亦會就學童三日的表現進行評估，給予家長報告和建議，助他們掌握子女狀況並給予適當教育。

去年有新生如廁後要祖母清理 校長：情況令人擔心

回顧去年9月底復課，田小有小一生如廁後不懂得自行清理，要求老師致電祖母到校為他清潔屁股；亦有男孩子如廁不會拉褲鏈。學校今年特在開學前設「自理速成班」，教導學生如廁及衛生常識，又新增有動物圖案的廁蓋把手，誘導小朋友揭開廁所板。

去年亦有小朋友害怕上落樓梯，校長陳詠賢表示，「我哋覺得6歲嘅智力發展，應該掌握要一步一級，但唔少小朋友需要兩步一級，情況令人擔心」，因此今年第一天適應班便安排新生做行樓梯練習。

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校長：自理及學術能力差可能影響孩子社交

陳詠賢指，今批準小一生於幼稚園停課的時間長達10個月，學生於網課吸收知識的能力參差，「有啲學生坐姿唔好，隻腳棟起嚟，又有小朋友唔識執筆，寫字太大力又容易出界，所以今年會特別聚焦同強調自理能力」。

她認為孩子的自理及學術能力都會影響社交，「叻啲嘅小朋友可能唔肯同唔識自理嘅小朋友玩，其他小朋友會感覺到邊個能力弱啲，久而久之可能難識朋友，自己都失去自信」，她期望適應班能助新生在各方面盡快跟上進度。

預計今年狀況良好 有家長設計數學遊戲助在家學習

陳詠賢預計今年狀況比去年好，認為有全職父母支援的學童能力可能較高。9月升讀田小1A班的池珮璇在適應班前一晚跟媽媽預習如何上廁所，又幫忙準備上課的文具。池太認為需要適應課，「其實佢哋淨係K1完全返足，K2啱啱學執筆寫字，就冇得返學，要係屋企教佢寫自己個名，所以都需要評估能力，等小學調整下步伐」。

亦有家長停課期間嘗試助兒子予學習於娛樂，準小一生范奕朗的爸爸表示，幼兒園高班開始便讓兒子習慣自己整理功課和收拾書包，自己和妻子亦努力不讓孩子停止學習，「例如單雙數字遊戲，單腳代表單數，雙腳就代表雙數，一嚟可以做運動，又可以學到單雙數」。范爸爸表示兒子十分渴望上課，十分珍惜與老師同學見面的機會。