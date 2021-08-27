開學｜教育局新指引：學生午膳勿面對面　參加水陸運會須已打疫苗

撰文：黃金棋
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新學年將至，雖然近日本港新冠肺炎疫情平穩，教育局今日（27日）就更新學校健康指引。當中表示，恢復全校全日面授課堂的學校，在學校繼續嚴格遵守相關防疫措施及指引的大前提下，教育局容讓學校進行集會活動、小組活動、大型集體活動，包括陸運會及水運會等。
如舉辦陸運會及水運會，根據衞生防護中心建議，學校必須只容許已完成接種第二劑疫苗並超過14天的學生參加比賽項目；如學校安排學生在校內午膳，應為餐桌設置隔板，學生須保持適當的距離，並面向同一方向，避免面對面。

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師生打疫苗滿七成可全日面授

教育局本月初公布，若學校教職員及學生打齊兩針比率分別達七成及滿14日，可申請恢復全日面授。當局在指引中表示，教育局會因應疫情的發展，不時調整以下的防疫安排及注意事項，包括午膳安排、舉辦不同大型活動，如水運會、畢業禮等。

如有學校恢復全日面授課堂時，如學校安排學生在校內午膳，當局指較理想的做法是由教師或學校人員看管，學生在校內享用獨立包裝飯盒，並確保包括食堂、進食地方內的座位分佈、間隔等安排符合衞生防護要求。學校亦應為餐桌設置隔板，學生須保持適當的距離，並面向同一方向。

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學校亦可按校本情況考慮學生分批午膳，以減少在飯堂、進食地方聚集學生的人數。如學生在同一地方分批午膳，午膳之間亦須適當清潔及消毒；學校須留意隔板的大小，應足以有效阻擋學生在座位進食時所噴出的飛沫或嘔吐物；每段用餐時間後，隔板都應清潔及消毒。除防疫效用外，學校也須注意隔板是否安全穩妥。

如學校未能安排學生在校內午膳，可考慮讓學生外出午膳，並提醒學生用膳時必須遵守《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施及其他衞生防疫措施。

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准恢復全校全日面授學校復辦陸運會及水運會

指引中又稱，一般而言學校不應舉辦大型集體活動，如家長日、開放日或水運會等。此外，學校亦應盡量避免舉辦畢業禮，但若學校認為有必要舉辦畢業禮，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求。

至於恢復全校全日面授課堂的學校，在學校繼續嚴格遵守相關防疫措施及指引的大前提下，教育局容讓學校進行集會活動、小組活動、大型集體活動。當局又舉例指，如舉辦陸運會及水運會，根據衞生防護中心建議，學校必須只容許已完成接種第二劑疫苗並超過14天的學生參加比賽項目。至於觀眾席安排，學校應遵守場地的相關指引及要求。

學校如有人確診　須停課14或21日

當衞生防護中心證實有教職員或學生確診或初步確診，中心會為每宗個案進行流行病學調查及個案追蹤，當確定學校須採取行動時，包括暫停校內面授課及活動，消毒及清潔校園等，一般而言，中心會建議出現確診個案的學校須暫停校內面授課堂及活動14或21天。

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