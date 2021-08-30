政府徵用體育館作火眼實驗室　鄭麗琼認在館外組織群眾聚集罰1萬

前中西區區議會主席鄭麗琼，涉嫌在政府徵用西環一體育館作「華大基因火眼實驗室」時，與另5名時任區議員在場外聚集，被控違反限聚令。鄭否認指控，案件原定今(30日)在東區裁判法院開審，鄭突決定認罪，裁判官黃雅茵考慮鄭坦白有悔意，判她罰款1萬元。同類案件最高罰款額為2.5萬元。



被告鄭麗琼（61歲），承認去年8月7日，在西環中山紀念公園體育館外，組織受禁群組聚集。

多名時任區議員有在館外聚集

控方案情指，當日早上約10時 17分，鄭及另10名當時的中西區區議員在體育館外聚集，並即場召開第5次特別會議。會議結束後，鄭指示其他人接受記者採訪，在場人士並包括：梁晃維、葉錦龍、彭家浩、黃永志及許智峯等，他們一字排開，警方曾發出警告，但眾人沒有散去；鄭當時與其人相隔2米，警方最後票控包括鄭等6人。

鄭稱甲居民擔心安排

辯方求情時指，鄭並非為一己私利犯案，她只是見居民擔心相關安排，她當時亦有提醒眾在場人士分開站立。區議員黃永志的求情信亦提到，案發前一晚有街坊見寫上「華大基因火眼實驗室」的大型貨車於館外運載物品，對此感到憂心，故有鄭了解該如何應對。

官接納非為私利犯案

裁判官黃雅茵判刑時指，求情信亦提到被告案發前曾向民政事務處查詢封閉體育館的原因，惟不得要領。考慮到鄭有悔意，當時在場各人有配戴口罩，沒有令傳播風險提升的行為，且舉動非為私利，判鄭罰款1萬元，須於一周內交。

鄭早前承認去年在網上轉載被起底警員的個人資料，違反高等法院頒下的禁制令，及後在高院承認藐視法庭罪，被判入獄28日，緩刑12個月。

案件編號：ESS 21775/2020