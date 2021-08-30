劏房租管｜運房局：業主倘不支付維修金額　要靠法律途徑追討

政府已接納劏房租務管制研究工作小組的報告，並擬立法實施劏房租務管制，立法會今日再（30日）討論有關的條例修訂草案。

草案條例列明，若業主沒有維修處所的相關設施，租客可終止租賃，但會上有聲音質疑未能充份保障租客。運房局回應指，若業主不願意支付金額，租戶可付諸法律途徑追討，例如小額錢債審裁處等，但有議員認為，若租客要自行尋求法律途徑追討，除了時間冗長外，亦對他們的幫助不大。

此外，今日會議已完成逐條審議條例草案，下周一會議將會討論修正案，當中有議員提出將加租上限由現時建議的15%，下調至10%。



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業主不能徵收劏房租戶垃圾徵費

政府建議，業主不能要求租客就租賃支付租金、租金按金等以外的費用，否則即屬犯罪。不過，被問及日後垃圾徵費實施後，業主能否收取向租客相關費用，運房局主任（特別職務）陳嘉信回應指，條例是希望避免業主巧立名目收取雜費，故按照條文，業主日後不能收取其他費用，包括垃圾徵費等。

經常不提供維修服務 或觸犯「侵擾」罪行

在保養和維修方面，政府建議業主在收到租客通知後，應盡快進行維修，若業主沒有履行相關條例所訂的義務，租客可終止租賃。會上有立法會議員質疑，條例或未能充份保障租客，運房局助理署長（劏房租務管制）陳納思表示，在一般實際情況下，相信租客或會先行維修，然後再向業主追討費用。若業主仍不願意支付金額，有需要時，租戶可付諸法律途徑追討，例如小額錢債審裁處等。

不過，有議員認為往往要租客自行尋求法律途徑追討，除了時間冗長外，亦對他們的幫助不大。陳納思回應指，若單位長時間出現問題，但經常不提供維修服務，有可能會觸犯條例草案中的「侵擾」罪行。

運房局助理署長（劏房租務管制）陳納思。（立法會直播）

收樓時間或超過半年 可讓劏房戶覓新居

根據草案，若劏房由二房東經營，當二房東與大業主無法續約，二房東與劏房戶的租約亦會隨之完結。陳納思說，大業主收樓時，需要向法庭提出申請，手續一般需要4至5個月。當法庭批准後，大業主需要在當眼地方張貼告示3天，之後將會有60日寬限期，即大業主不能在60天內收樓，「頭尾都會有半年，或者超過半年時間，畀受影響劏房租客再搵樓。」