劏房租管｜工廈劏房戶須向土審處證明　業主同意或默許作住宅用途

政府日前接納劏房租務管制研究工作小組的報告，並擬立法實施劏房租務管制，立法會今日（24日）討論有關的條例修訂草案。

由於工廈劏房的租約未必列明作住宅用途，故有立法會議員關注工廈劏房能否受到規管。運輸及房屋局表示，若租客想證明處所作「住宅用途」，須先向土地審裁處證明相關改變是得到業主的同意或默許。

不過，有議員表示，劏房戶是弱勢社群，惟現時每次都要到土地審裁處證明，感覺將「責任畀咗租客」，質疑相關條例的成效。



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要向土地審裁處證明得到業主同意或默許

按照建議條例，租賃必須要全部符合五大條件才能受到規管，例如在關鍵日期當日或之後開始；屬住宅租賃；其標示的處所屬分間單位；其租客是自然人；其目的是作為租客本身的住宅。

不少工廈劏房違法，故相關的劏房租約未必列明作住宅用途。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，根據上述條例，由於要符合「屬住宅租賃」，故擔心工廈劏房或不受規管。運房局助理署長（劏房租務管制）陳納思回應指，倘有人將工廈單位作住宅用途，並與租賃列明的情況有別，租客須向土地審裁處證明單位是「住宅用途」，而相關改變是得到業主的同意或默許，才能受劏房租管規管。

運房局助理署長（劏房租務管制）陳納思表示，若租客想證明處所作「住宅用途」，須先向土地審裁處證明相關改變是得到業主的同意或默許。（立法會直播）

運房局：條例是傾向保障租客

謝偉銓表示，劏房戶是弱勢社群，惟現時每次都要到土地審裁處證明，感覺將「責任畀咗租客」，質疑相關條例的成效。

運房局主任（特別職務）陳嘉信表示，今次條例是傾向保障租客，但同時不能忽略業主，現實上的確有業主出租工廈單位時，只希望租戶作「擺貨」等工業用途，而非出租劏房。不過，他稱若有單位作住宅用途，亦不等於可擺脫條例規範，因租客可向土地審裁處提出業主一向允許或默許作住宅用途。

陳納思又指，今次條例生效前所簽訂的租約，都不會受到劏房租管規管，直至簽訂新租賃，才受到規管。