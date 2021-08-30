新冠疫苗｜聶德權預告加辣谷針　預約即升四成　打首針重上2萬

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（30日）踏入第186日。公務員事務局局長聶德權昨日（29日）稱變種病毒增加建立免疫屏障難度，因此改以「全民接種」為目標，不排除參考法國設立健康通行證做法，未完成接種疫苗人士可能禁進入某些指定埸所。



聶德權預告加辣谷針之後，今日的預約人數即較昨日低位反彈四成，共有11,500人預約，按日增3,800人。另外，今日接種第一劑的市民有23,244人，較昨日1.8萬人有所回升，至今累計約412萬人已接種至少一劑疫苗，即有61.2%的12歲及以上市民已接種疫苗。



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接種率升至61.2%

政府公布，累計有4,119,700人接種第一劑疫苗，當中2,604,200人接種復必泰，1,515,500人接種科興，至今已有61.2%的合資格接種人士接種了最少一劑疫苗。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,526,800劑疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，共有約63,700人接種了疫苗，當中接種第二劑的有40,500人，第一劑的為23,200人，其中接種復必泰疫苗的有26,900人，科興則只有13,600人。

強制打針擬擴至檢疫相關人員

公務員事務局局長聶德權昨指出，變種病毒增加建立免疫屏障難度，故香港應該以「全民接種」為目標，高風險工作場所工作人士更應強制打針而不能以檢測代替，有關安排會由機場員工擴展至檢疫酒店、跟檢疫工作相關的員工。他又不排除參考法國設立健康通行證做法，未完成接種疫苗人士可能禁入某些指定埸所。

預告一出，預約人數立即增加四成，今日有約11,500人預約接種時間，比昨日多3,800人。當中約9,300人預約接種復必泰疫苗，約2,200人預約接種科興。

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16人接種後副作用送院

昨日共有16宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中9人已經出院，4人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。