新冠疫苗｜政府擬推健康通行證　飲食業憂生意跌四成：無需咁快做

公務員事務局局長聶德權昨「放風」指不排除參考法國推行「健康通行證」，將來或要求處所施加限制，只有已接種疫苗人士才可進入。有餐飲業人士直言，現時本港約有六成人已接種疫苗，若措施短期內就推出，料業界生意將跌四成，除非政府再推補助彌補，否則全港食肆均受嚴重打擊。

法國「健康通行證」制度禁未打針人士入百貨公司，本港零售業人士認為，港府若全盤照抄將令業界大感不解，因港人購物時有佩戴口罩，公司亦要求員工每定期做核酸檢測，「唔覺得行百貨公司會比其他地方購物風險高。」



▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



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法國今年7月起嚴格執行「健康通行證」制度，規定民眾進入戲院及博物館等50人以上的休閒文化場所時必須持有通行證。至8月初，「健康通行證」制度再升級，到餐廳、購物中心、醫療院所及搭乘長途公共交通工具，都必須出示通行證。要取得通行證，必須提供以下證明的中一種，包括完成兩針疫苗接種二維條碼、48小時內測試陰性證明或過去6個月曾確診且已康復證明。

黃傑龍指對業界衝擊大：難得呼吸吓又推返我哋落水底？

稻苗學會會長黃傑龍直言，「健康通行證」是「極端措施」及「終極手段」，若香港於短期內實施，除非政府再度推出補助彌補，否則將對業界造成難以想像衝擊。他粗略計算指，本港只有約六成人已接種疫苗，其餘四成人若全禁入食肆，業界生意將急挫四成。

他續指，政府最近推出電子消費券原意是降低失業率及振興經濟，「健康通行證」則會令復甦苗頭打回原形，「業界咁難得上返水面，可以呼吸下，咁快又推返我哋落水底？」

至於措施實行的具體方法，黃傑龍指，政府已向酒吧業界提供手機App，以便檢查市民的針咭，而市民進入餐廳亦須掃瞄安心出行或填紙仔，估計針咭更可取而代之，相信屆時執行的難度不大。

黃估計，政府主要目標是推動全民接種，而非為監管餐廳及其他處所，他認同全民接種無可避免，是全球解決疫情唯一方法，「興幸香港疫情未算嚴重，無需要咁快推行呢啲極端措施。」

零售業不認同健康通行證：百貨公司低風險

有零售業界、百貨公司相關人士表示，不明白政府擬參考法國防疫措施因由。他們指，香港自疫情爆發以來，從未關閉百貨公司，證明百貨公司不屬高風險場所，而市民購物時有戴口罩，業界亦多有要求員工定期檢測，「行百貨公司唔會比其他地風險高。」業界又憂慮有關措施推行後，對市民生活帶來嚴重影響，例如市民入場前需排隊出示針咭，將引起市民反感。

本港各個年齡組別接種疫苗比率。

中小食店憂重蹈去年全日禁堂食覆轍 惹市民強烈反彈

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，外國地大，居民又會穿洲過省流動，當地政府難以追蹤確診者才推行「健康通行證」，憂慮若規定只有已接種者才可進入餐廳堂食，會重蹈去年全日禁堂食覆轍，引起市民強烈反彈。