開學｜教職員新學年起需打疫苗或自費檢測　持醫生證明書才可免費

新學年後日（9月1日）開始，教育局要求所有學校教職員及經常出入校園的人士，由9月1日起必須已打至少一劑疫苗或持自費檢測陰性結果，方可進入學校；只有持有醫生證明書證明健康狀況不允許接種新冠疫苗人士，才可續獲准免費檢測，而此項豁免收費安排並不適用於補習學校的教職員或人士。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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自費檢測每次$240 限工作時間以外進行

教育局今日（30日）再發通告予全港中小學、特殊學校、非本地課程學校、幼稚園、幼兒中心及補習學校的校監及校長，重申由9月1日起，教學及非教學人員、提供在校服務的人士，以及經常出入校園的人士，必須至少已接種第一劑新冠肺炎疫苗，或定期進行病毒測試並取得陰性結果。教育局表示，除非持有醫生證明書證明健康狀況不允許接種新冠疫苗，否則所有教職員因未接種疫苗而須定期進行的檢測，都必須在工作時間以外按自費原則處理。

教育局指，如果持有醫生證明書則可豁免240元的檢測費用。有關教職員或人士到社區檢測中心參與檢測時，須出示相關醫生證明書正本及已填妥由學校蓋章的《社區檢測中心－檢測登記表》，並透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務，未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用，每名合資格教職員或人士每14日可接受免費檢測服務一次。以上豁免收費安排並不適用於補習學校的教職員或人士。

學校教職員或人士在完成檢測後，須保存及向校方出示載有檢測結果的電話短訊通知、檢測報告或相關證明，以作校內紀錄。

▼8月25日市民到接種疫苗▼



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延長疫苗假期安排

公務員事務局已宣布延長政府僱員的「疫苗假期」安排一個月至2021年9月30日。就此，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員(包括教學人員/非教學人員)如於本年6月1日至9月30日期間接種疫苗，亦可享有同樣的安排。至於已於本年5月31日或之前接種疫苗的教職員，放取「疫苗假期」的安排維持不變。

教育局重申，接種疫苗是治本關鍵的一步，鼓勵學校繼續積極參與，並再次呼籲學校教職員、學生及家長，主動接種疫苗，為個人、家人及全港市民帶來保障。