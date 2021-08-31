房委會未來五年公營房屋供應9.69萬伙　較長策目標少逾5萬伙

房委會早前公布最新的房屋建設計劃，預測在2021/22至2025/26年度間，將供應約9.69萬伙公營房屋，當中公屋/綠置居佔約6.91萬個；資助出售單位則約2.78萬個，兩者均遠遠不及《長遠房屋策略》的建屋目標，分別較目標少3.59萬伙和1.77萬伙。



房委會早前公布最新的房屋建設計劃，預測在2021/22至2025/26年度間，將供應約9.69萬伙公營房屋。（資料圖片）

資料顯示，房委會在2023/24年的公營供房屋應最少，整體料只得1.31萬間，其中公屋/綠置居有1.23萬伙；資助出售房屋更只得800伙。

翻查資料，房委會曾預測該年份可供應1.71萬伙公屋/綠置居，即最新預測跌近3成，而資助出售房屋則較早前預測的2,700伙大跌7成。

2024/25年資助出售單位「破萬」

在緊接的2024/25年度，供應數字便開始回升，公屋/綠置居增至1.02萬間，而資助出售房屋更增至五年高峰1.28萬伙，兩者較早前預測分別多300伙及2,100伙。

而在之後的2025/26年，公屋/綠置居預料可供應1.27萬，資助出售房屋共有4,000伙。

政府早前表示，已覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可滿足《長遠房屋策略》中未來10年公營房屋單位的需求。（資料圖片）

供應不及長策目標

雖然政府曾指已有足夠土地滿足未來十年公營房屋單位的目標，但根據《長遠房屋策略 》，2021/22至2030/31年度的公營房屋供應目標，公屋/綠置居是21萬間，資助出售單位是9.1萬間，即每年要供應2.1萬間公屋/綠置居和9,100伙資助出售單位，但在最新預測的五年期中，兩者分別只得一個年度達標，而整體供應亦遠不及長策目標，公屋/綠置居較目標少3.59萬伙，而資助售單位則少1.77萬伙。