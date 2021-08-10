綠置居2021｜啟鑽苑配額唔計租置單位　抽籤太後仲有機會上車？

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃/綠置居計劃20/21】今期綠置居除了推售鑽石山啟鑽苑、上期貨尾青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，亦首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。今期綠置居今日（10日）已完成攪珠，申請者之後會獲發一個由電腦根據攪珠結果隨機排列的基本選樓次序。

按照慣例，房委會為「家有長者」的家庭申請者和單身申請者預留配額，不過，今次的配額並不適用於租置單位。換言之，倘「家有長者」買家心儀啟鑽苑、青富苑或蝶翠苑，而較前的中籤者較多選購租置單位，在配額未被大幅扣減下，排行較後的買家仍有機會買到心頭好。

不過，若排行較前的「家有長者」中籤者較多選購綠置居單位，亦不等於之後的申請者無機會「上車」。因「家有長者」將獲兩個選樓次序，當配額用完後，他們亦有機會在「一般家庭組別」挑選單位，屆時可選擇綠置居或租置單位。



綠置居2020/21的攪珠結果。(房委會FB圖片)

在今次的綠置居中，「家有長者」設有800個配額，而一人申請者預留300個。值得留意是，配額只適用於綠置居單位，即鑽石山啟鑽苑、青衣青富苑及柴灣蝶翠苑，並不包括該800伙租置單位。

選購租置單位不會減配額

若有幸「中籤」，市民獲邀揀樓時，可揀選綠置居或租置單位。換言之，若屬於「家有長者」的申請者，而揀樓時選擇了租置單位，房屋署並不會扣減該800個配額，並會將配額順延予下個買家。相反，若選擇了綠置居單位，該800個配額便會自動「減一」。

因此，倘「家有長者」買家心儀啟鑽苑，而較前的中籤者較多選購租置單位，在配額未被大幅扣減下，抽籤號碼排得較後的買家仍有機會買到「新樓」啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑。

家有長者配額用完 仍有機會揀樓

不過，當「家有長者」申請者的800個用完配額後，亦不等於「家有長者」無緣揀樓。由於「家有長者」家庭申請者將獲發兩個選樓次序，分別是「家有長者」選樓次序、一般家庭申請者選樓次序，故當「家有長者」購買了800個綠置居單位（即用完800個配額），而「家有長者」申請人仍未被邀請揀樓，他們仍有機會在一般家庭組別挑選單位，當中包括租置單位。

至於「家有長者」何時會獲第兩個次序？房委會按攪珠的結果，隨機排列的基本選樓次序，屆時「家有長者」將會有兩組號碼，按自己的第二組號碼「排隊」。

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▼即睇完整抽籤結果▼



綠置居賣剩300伙才到單身人士

在單身申請者方面，他們則獲預留300個綠置居單位。由於他們的選樓次序排行最後，故當綠置居單位賣剩餘下300伙時，才會到他們揀樓。

雖然他們獲邀選樓時，理論上同時可選擇綠置居單位或租置單位，但今次推售的租置單位只得約800伙，屆時未知他們會否仍有租置單位可揀選。

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▼綠置居啟鑽苑平面圖▼



▼800伙租置屋邨貨尾單位資料▼



部份租置計劃貨尾單位內櫳

