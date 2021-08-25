火炭穗輝工廈擬重建兩座公營房屋　提供1360伙　料2031年落成

房委會早前完成研究重建工廠大廈，擬清拆轄下4座工廈作公營房屋發展，包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈。

房委會擬重建火炭穗輝工廠大廈為兩座大廈，可提供1,360伙公營房屋單位，料可容納3,700人。



火炭穗輝工廠大廈早前有租戶掛橫額抗議房委會拆工廈。（資料圖片）

鄰近港鐵火炭站 預計2031年落成

房委會指，火炭穗輝工廠大廈現被劃為「工業」用途，將於改劃為「住宅」 用途後發展公營房屋。房委會擬於拆卸現有建築物後，重建兩座住宅大廈，料可提供1,360伙單位，容納3,700人。此外，項目亦將設有停車場、綠化及休憩區及社會福利設施。

房委會指，預計重建工程與2023年展開，並於2031年落成。火炭穗輝工廠鄰近港鐵火炭站，附近有新落成的居屋旭禾苑、穗禾苑及駿洋邨。

房委會早前公布九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈，首3幅用地料可於2031年提供約4,200伙；葵涌葵安工廠大廈則可提供約600個單位，惟時間表尚未有定案。