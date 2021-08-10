綠置居2021｜攪珠直播期間中斷　網民促重新抽籤　大律師指難挑戰

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃/綠置居2020/21計劃】房委會新一期綠置居除了推售鑽石山啟鑽苑2112伙單位，同時亦會重售上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。

因應疫情，房委會今日（10日）於Facebook直播攪珠，當攪出首40個號碼後，直播突然中斷。有觀看直播的市民隨即質疑，公眾無法觀看直播，難確保攪珠過程公正；有網民更留言質疑號碼隨時被更改，有「造馬」之嫌，要求推翻結果，以攪珠方式重抽。

房委會回應《香港01》查詢時指，會上載完整攪珠過程影片，但不會重新攪珠。有大律師亦指，即使直播中斷，只要現場有具公信力的第三方在場見證，結果仍然有效。即使有人不服提司法覆核，要求推翻結果，還需提出房委會「造假」實質證據，否則難以挑戰。



攪珠儀式由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持。（網上截圖)

攪珠儀式由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持，但受疫情影響，繼續改以網上直播形式舉行，不會安排公眾及傳媒出席。惟攪出約首40個號碼後，直播中斷。房委會接受《香港01》查詢時強調，不會重新攪珠，但會上載攪珠過程的完整影片。

根據直播片段，現場除有房委會資助房屋小組主席黃碧如，亦有房屋署助理署長（房屋資助）梁德仁，及民政事務總署觀塘民政事務處聯絡主任麥沛婷在場。

房委會強調攪珠過程全程攝錄 不會出現不公平情況

房委會資助房屋小組主席黃碧如指，攪珠現場有不少人在場，除房委會人士外，亦有不少工作人員，而全個過程亦有攝錄，不會出現不公平的情況。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指，對事故感失望，認為不少人關注綠置居攪珠，加上房委會已非首次直播攪珠，反映房委會應作出改善。他建議，房委會日後應加設Facebook以外的直播頻道，如以Youtube網上直播。

網民留言不滿直播中斷憂結果被改 要求重新抽籤

有網民對直播突然中斷感到不滿，質疑攪珠的有效性，想司法覆核挑戰其結果。有聲稱抽中第3個號碼的網民指，雖然在第40個號碼後，直播才中斷，但事件中難免令人懷疑「有不可告人的事」，同意要重新抽籤。

大律師指難單以直播中斷為由 挑戰攪珠結果

執業大律師陸偉雄接受《香港01》查詢時表示，雖然直播中斷，市民無法觀看，但不影響合法性，此情況不代表有違規。陸指出，只要攪珠現場除房委會成員外，有其他人見證，有具公信力的第三方在場就沒有問題，例如六合彩攪珠，一般有會計師、太平紳士在場見證，即使沒有直播，其攪珠結果亦有效。

陸偉雄續指，假如有人希望提出司法覆核挑戰攪珠結果，不能單以直播中斷為理由，還需提出房委會「造假」的實質證據。

延伸閱讀：

綠置居2021｜啟鑽苑約一成單位不足200呎 租置回收單位現狀出售

綠置居2021｜逾2000伙啟鑽苑周五派表月底接受申請 總覽申請資格

綠置居2021｜今期出售租置單位室內圖曝光 洗手盤置客廳未算最怪

綠置居2021｜啟鑽苑4座一層24伙惟升降機少 兩房大單位開門見廁

+ 2

▼綠置居啟鑽苑平面圖▼



▼800伙租置屋邨貨尾單位資料▼



部份租置計劃貨尾單位內櫳

