外公涉強姦非禮外孫女　自招過程兼認禽獸不如　陪審團裁全罪脫

七旬外公疑因鹹濕和起色心，藉詞為同住18歲外孫女檢查是否有乳癌，乘機摸她的胸部，後來又以按摩為名，涉嫌把外孫女強姦。雖然外孫女在其母及律師陪同下，早已表明不會出庭作證指證外公，但律師司就外公被捕後向警方的招認口供，續作在出起訴，外公在會面中自認禽獸不如，因色心起曾與孫女性交，更自認感到興奮，他發現做錯即停，故只維持數秒。辯方則爭議口供是外公是非自願下錄取的。陪審團今日（31日）退庭商議，裁定外公非禮、強姦及交替性的亂倫罪全部罪名不成立。



73歲被告被控4項非禮和1項強姦，1項屬交替控罪的亂倫罪。非禮罪指被告於2019年2月1至5月11日，在秀茂坪某單位四度非禮女事主X；強姦和亂倫罪，則指被告於同年5月11日在同一單位，強姦X，或知道X是他的外孫女，仍與她性交。 X於案發時均為18歲。

事主報案後個多月表明不會指證被告

庭上透露，X於2019年5月12日報案，但於同年7月30日，X、母親和一名律師到警署，表示不再追究事件、不會協助警方調查，亦不會就事件出庭作供。控方審訊中沒有傳召X作供，並依賴被告的錄影會面頂證他。

認有歪令及咸濕非禮事主

被告在錄影會面稱，於2019年2月至4月間第一次非禮時X，當時知悉X因經期而肚痛，遂替對方按摩紓緩痛楚。他在按摩期間，聲稱檢查X的胸部是否有硬塊，然後用手捏X的胸。X未有發聲，但推開被告，他亦因此停手。他指，因有「歪念，啫係鹹濕」而非禮X，覺得自己「好錯」，心感後悔。

為X按摩腳又色心起

他之後也趁替X按摩時，同樣藉詞檢查X是否有乳癌，把手伸入對方的上衣內摸胸，又指X稱腰骨酸軟，遂替對方「啪骨」，期間觸及X的臀部。另外，他於2019年5月按X按摩腳部時，亦因歪念、起了色心，撥開對方的內褲，手指摸對方的私處，並把手指少許插入。

自招與X性交又自認禽獸不如

他亦承認，於2019年5月11日早上，替X按摩腳部期間又「立心不良」，要求X脫外褲後，也替她脫下內褲，並準備與X性交，惟他年事已高，身體未有反應，因此需要用手協助，並進行了2至3秒性交，他亦有感興奮，但同時也擔心會在X體內射精，最後結束性事。

他解釋，當時因「淫心起」而做出此行為。他案發時突然醒覺，覺得正在做錯了事，惟當時「已經遲左」，他有自認禽獸不如，並稱感到後悔，會作反省，望法官和執法者從輕發落。

案件編號：HCCC99/2020