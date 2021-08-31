公屋人均居住面積增至145呎　租金加幅五年升36%跑贏私樓

房委會公布最新統計數字，全港現時有127.2萬伙公營房屋，而私樓有164萬伙。雖然公屋細單位的比例有增幅，但公屋租戶的人均居住面積平均數卻比5年前及10年前增加，達145平方呎。

另外，公屋每平方米的租金加幅「跑贏大市」，較五年前升36%，但整體租金水平仍遠比私樓低，只是私樓租金5分之1左右。



今年3月底，全港共有約127.2萬伙公營房屋。（資料圖片）

本港2021年有127.2萬伙公營房屋，而私人房屋則有164.1萬伙。資料顯示，當中有24.1萬伙房委會公屋樓齡已達36年及以上，較2016年的11.4萬伙大增逾12萬伙。

公屋戶人均居住面積平均數 較十年前高約5%

至於房委會的公屋面積，細單位數目較五年前有增加。在2016年，少於215呎的公屋合共佔13.1%，但2021年增至13.3%；在居屋方面，少於430呎的單位，亦由2016年的21.5%增至最新的23.2%。

雖然細單位的比例有增幅，但房委會公屋租戶的人均居住面積卻越來越大。在2021年，公屋租戶的人均居住面積平均數達145呎，但五年前只得141呎，而十年前亦只得137呎。

2021年私樓每平方米的租金約須261元至401元，惟公屋只須66元至74元。（資料圖片）

私樓每平方米租金 最高是公屋的5.4倍

按公屋三月底的平均月租計算，2021年公屋每平方米的租金，均較五年前增加36%。相反，若參考70平方米以下的私樓單位第一季平均月租，私樓的增幅則較少，只得6.3%至14.9%，即公屋每平方米的租金加幅「跑贏大市」。

不過，若比較公屋和私樓的租金，2021年私樓每平方米的租金約須261元至401元，惟公屋只須66元至74元，即私樓是公屋的3.95倍至5.4倍。

公屋一般申請者較十年前多逾6萬人

數據亦顯示，公屋申請者人數不斷增加。在2021年3月底，約有15.3萬名一般申請者輪候公屋，較十年前的8.9萬人大增6.4萬人。

至於「配額及計分制」的單身人士，2011年約有6.3萬人，直至2016年大增至13.4萬人，惟最新2021年卻回落至10萬人。