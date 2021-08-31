居屋2020｜單身人士首日揀樓　山麗苑買家等足20年：執個籮底橙

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推售四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。四個屋苑自5月底起開始揀樓，至今只剩山麗苑細單位可供選購。

單身人士申請者今日（31日）起開始揀樓，白表申請者陳先生選購山麗苑B座單位，稱自20年前起抽居屋，至今次終於首次中籤。他稱早已預料只剩山麗苑單位可揀，形容猶如「執個籮底橙」。不過亦有申請者表示因地點偏遠，最終放棄選購。



早上11時多，有約20人輪候揀樓。（張嘉敏攝）

房委會今日起邀請一人申請者揀樓，不過僅餘山麗苑單位，面積介乎約277至291平方呎，全部屬於細單位。全日分為三個揀樓時段，分別為早上10時半、中午12時及下午2時半。於早上及中午時段分別約有20多人排隊。

陳先生於早上10點半時段揀樓，最終選購粉嶺山麗苑B座中高層單位，價錢約140萬元。他是白表一人申請者，現時以約5,000元租住屯門區村屋300多呎單位。他說，於20年已前首次抽居屋，經過多次嘗試後，今日終於首次中籤，形容如抽中六合彩三獎。

陳先生選購了粉嶺山麗苑B座中高層單位，他稱於20年已前首次抽居屋，今日終於首次中籤。（楊凱力攝）

「要籮底橙定桔都無？」、「憑咩資格去選擇」

他指山麗苑交通不方便，並形容今次成功揀樓，只是「執個籮底橙」，「香港地好難又平又好。」陳先生又稱揀樓前已一早「打定輸數」，早已預料只剩下山麗苑細單位可揀，又指自己這類白表單身申請者「憑咩資格去選擇」，又反問：「你要籮底橙定桔都無。」

他原本預計疫情衝擊之下香港樓價會大跌，不料屯門區內100多呎的私樓單位亦售逾300萬元，居屋價格亦與心目中有差距，「以為會好似沙士嗰時咁一冧價就幾十萬都買到。」

▼即睇今期新居屋▼



+ 22

綠表客料山麗苑日後交通有改善

另一位山麗苑買家王先生，成功購買B座向南的單位。他稱早上時段有不少人缺席揀樓，變相令他能選購心水單位。他是綠表一人申請者，現居於水泉澳邨。他稱現居公屋單位面積與選購的山麗苑單位相約，不過始終認為買樓較有保障，「買咗樓始終都係自己嘅。」

他認為山麗苑佔地廣、規模大，認為附近一帶日後會發展，估計交通會有改善，「所有早期公共屋邨一開始都唔方便，住落就有交通配套。」他又以水泉澳邨為例，指入伙初期配套少，不過陸續有商場、巴士總站等。

有申請者嫌遠放棄揀樓

不過亦有中籤者到場後放棄揀樓。有長者一人申請者稱因地方偏遠，不希望居所與家人相距太遠，最後放棄選購。