教大成立精英運動員基金　杜凱琹李皓晴取12萬獎學金　皆想讀碩士

本港運動員於東京奧運取得1金2銀3銅的歷史性佳績，帶動香港的運動氣氛，同時亦令人關注全職運動員的前景。香港教育大學今日（31日）宣佈成立「精英運動員友好大學基金」，向精英運動員頒發3至12萬港元的獎金，支援他們繼續進修。成立儀式今早（31日）舉行，東奧乒乓球銅牌得主杜凱琹、李皓晴出席接受全額12萬港元獎學金。

兩位運動員之後均希望升讀碩士，李皓晴認為，大學學士畢業或未夠競爭力，希望繼續進修，或考慮從事教育工作，因想把自身經驗分享於下一代。杜凱琹則欲繼續往體育方向發展，亦曾想過創業開餐廳。



獎牌健兒獲12萬 其他奧運選手得6萬

香港教育大學今日宣佈成立「精英運動員友好大學基金」，推動本地體育持續發展，支持運動員持續進修，作雙軌發展並轉換跑道。

基金將向獲得奧運獎牌教大生，如東奧乒乓球銅牌女將杜凱琹、李皓晴，提供12萬港元的全額學費獎學金；另向參與奧運的教大生，如滑浪風帆選手鄭俊樑、場地單車選手梁寶儀、競技體操運動員石偉雄，提供6萬港元的半額學費獎學金；以及向教大精英運動員友好大使李振豪、黃金寶，頒發3萬港元持續進修基金。

李皓晴表示短期目標是5年內讀完學士學位，但認為大學畢業依然競爭力不足，希望升讀碩士，並向教育方面發展。（歐嘉樂攝）

杜凱琹想開餐廳 李皓晴想從事教育

杜凱琹和李皓晴就讀健康教育榮譽學士課程，9月升讀二年級，由於需要兼顧運動訓練，兩位期望在5年內完成課程。杜凱琹表示，「27歲頭個陣覺得一定要有學位，前輩都話（課程）有彈性，之後會想讀埋碩士」，她今個學期更選讀中醫，「對好多嘢都好有興趣，好似人哋幫我針灸個陣，都會想知邊度出現問題」。她想過以後做教練或開球館，繼續往體育方面發展，但亦曾考慮過開餐廳，「下晝飲吓咖啡，夜晚就飲嘢聽歌」。

杜凱琹考慮以後做教練或開球館，亦想過開餐廳，想「下晝飲吓咖啡，夜晚就飲嘢聽歌」。（歐嘉樂攝）

李皓晴上個學期的學業成績平均點（GPA）高達3.7分，表示短期目標是5年內讀完學士學位，但認為「係依家社會，大學畢業唔係好夠，競爭力比較低」，因此希望繼續進修讀碩士，又表示想向教育方面發展，「想將自己嘅經驗同埋各種知識，傳遞比下一代」。對新學年，她笑指頗為擔心，「我全職咗12年，冇乜機會坐係課室聽老師講書，都會好驚」，但亦十分期待回到校園與其他同學見面。

父母曾擔心女兒後路 但無後悔

杜媽媽指一開始會擔心女兒的後路，但覺得運動員生涯短，應該珍惜，又幸得教大和教練提供意見及協助，女兒可以繼續進修，她表示「冇後悔行嚟條路」。李太分享時一度哽咽，表示當時沒有前人經驗參考，頗為擔心，但見女兒能兼顧運動與會考，乒乓球成績亦打動到她，便放手讓她追夢。

教育大學校長張仁良冀助運動員開拓多元出路，對不少運動員校友成功轉型深感欣慰。（歐嘉樂攝）

香港教育大學校長張仁良致辭時表示，冀能助運動員透過大學教育，開拓多元出路，指不少運動員校友成功轉型，如從事運動推廣、創業、做教練、甚至擔任大學講師，對各人在專業上發揮所長表示深感欣慰。