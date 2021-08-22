東京奧運3銅牌女將派海報謝支持　杜凱琹：我哋係有衝擊力嘅團隊

港隊在東京奧運取得歷史性佳績，奧運熱潮延續至今。香港代表團東奧指定運動服裝合作夥伴FILA今日（22日）為奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主李皓晴、杜凱琹及女子空手道個人形銅牌得主劉慕裳舉行慶祝活動，同場推出與港協暨奧委會合作的紀念T恤，吸引近百市民圍觀。

3位獎牌得主感謝港人在奧運期間為她們打氣。李皓晴及杜凱琹表示，會收拾心情準備之後比賽，重新開始，期望能於下月亞錦賽再奪獎牌，而因傷退出全運會的劉慕裳指「休息係為咗行更遠嘅路」，雖然可惜，但會樂觀面對。



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FILA今日在中環舉行慶祝活動，李皓晴、杜凱琹及劉慕裳舉親身向圍觀市民派發海報，並向奧運期間為她們打氣的市民致謝。

杜凱琹：奧運銅牌不會增加壓力 反而更有自信

杜凱琹稱，奧運過去，取得好成績不會增加壓力，反而更自信，「唔會懷疑自己能力」，未來希望能與國家隊訓練，提高水平。在下月亞錦賽，面對中國、日本等強隊，杜凱琹希望如再與日本球手伊籐美誠對賽，「會揾到更多方法」應對。被問及蘇慧音因傷未能出席亞錦賽，杜凱琹回應稱：「我哋有好多其他嘅隊員，球技都好好，我覺得我哋係一個有衝擊力嘅團隊。」

乒乓女團積極備戰下月亞錦賽

李皓晴亦表示，近日難得有機會與市民見面，親口道謝，「開心多過辛苦」。現時她已開始收拾心情，備戰下月亞錦賽，下月13日便會出發前往多哈備戰，「我哋會盡力爭取獎牌，盡力去打。」對於教練李靜將「退下火線」，李皓晴雖不清楚具體安排，但祝願：「希望佢揾到最適合佢嘅工作，一切順利。」

因傷退出全運會 劉慕裳：休息係為行更遠嘅路

至於空手道女神劉慕裳，因傷未能出席全運會，她坦言感到可惜：「心態上係有準備嘅，不過我覺得休息係為咗行更遠嘅路，所以會樂觀面對嘅。」劉慕裳又感嘆：「其實運動員同人生一樣都係高低起伏，我哋都試過輸得好甘，但呢啲都係經歷，令人成長。」她指，要成為運動員首要條件便是「堅持、永不放棄」。

獎牌運動紀念T恤今起發售 580元一件

為向香港運動員表達支持和敬意，FILA與港協暨奧委會合作推出限量版Go Hong Kong Team 紀念T恤系列，以劍擊、游泳、乒乓球、空手道及單車5項獲獎運動為主題，配以金、銀、銅牌圖案。金、銀牌款式於今日起於指定FILA專門店及香港官方網店發售，銅牌款式則作預售，售價580港元。售賣限量T恤扣除成本後部分收益，將會透過港協暨奧委會捐贈予各個體育項目屬會作發展之用。