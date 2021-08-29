東京奧運︱體驗張家朗揮劍雄姿　市建局旺角互動館研設虛擬劍擊場

港隊在東京奧運取得歷史性佳績，掀起一片運動熱潮，國務院上周又批准香港、澳門和廣東省共同承辦2025年全運會，足證香港運動員在國際體壇成績備受肯定。市區重建局行政總監韋志成今日（29日）發表網誌透露，由市建局策劃、全港首個以運動為主題的體育互動體驗館旺角 SPORTS EXPO，正與多媒體技術顧問和創科機構磋商，研究將「虛擬競技場」升級成「虛擬劍擊場」可能性，讓市民認識劍擊，體驗揮劍、刺劍的手法和姿勢。

另外，市建局下個月亦會在觀塘裕民坊YM2商場社區活動空間，展出參照多位奪標運動員英姿製成立體的雕塑，推廣本地體育運動。



張家朗在東奧勇奪男子花劍個人賽金牌，SPORTS EXPO正與研究將「虛擬競技場」升級成「虛擬劍擊場」的可能性。

SPORTS EXPO 播放港隊代表在東京奧運賽事的奪標精華片段。

韋志成指，在剛結束的東京奧運會，香港運動員創下歷來最佳成績，全城振奮，他和大多數香港人一樣，透過觀看電視轉播為運動員打氣，看到他們在競技場上拼盡全力，也掀拳裸袖，心情激動。

韋志成形容看到香港運動員在競技場上拼盡全力，掀拳裸袖，心情激動。（資料圖片／張浩維攝）

韋志成：粵港澳承辦2025年全運會 證香港運動員受肯定

他又指，東京殘奧在剛過去的一星期展開，一如東奧安排，市建局轄下的商場和社區設施內的活動空間，亦會安排賽事轉播，齊撐港隊。他表示，很高興知悉國務院上星期批准廣東、香港和澳門三地共同承辦2025年第十五屆全國運動會，足證香港運動員在國際體壇的成績，備受肯定和讚賞。

觀塘YM2在東京奧運期間安排賽事轉播，與市民一起為運動員打氣 (左圖)；該場地與SPORTS EXPO在本周起，繼續轉播殘疾人奧運會的賽事（右圖）。

「鄧謝配」及洪詠甄周六分享東奧經驗

位於旺角的 SPORTS EXPO由市建局策劃，並由香港遊樂場協會營運，是全港首個以運動為主題的體育互動體驗館。韋志成指，隨著奧運代表隊凱旋回港，SPORTS EXPO 將在本周六 （9月4日） 舉行以「體壇創佳績，振奮港人心」為主題的活動，更邀請了羽毛球混雙的奧運代表謝影雪和鄧俊文，以及賽艇代表洪詠甄，與市民分享是次參賽經驗和其堅毅奮鬥的故事。

SPORTS EXPO有專人向參觀者介紹互動體感遊戲的玩法，並傳授運動相關的知識。

裕民坊YM2下月展出奪標運動員立體雕塑

在下個月，市建局亦會在觀塘裕民坊YM2商場內的社區活動空間，舉辦更大規模的香港運動精神奧運奪標圖片展覽，並參照多位奪標運動員在競賽過程中的英姿，製作成立體雕塑展出，除了向他們表達支持和敬意外，亦旨在推廣本地體育運動。

▼7月26日張家朗勇奪香港史上第二金▼



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「虛擬劍擊場」體驗揮劍刺劍手法和姿勢

SPORTS EXPO 設有虛擬競技場、體感遊戲區、360 VR 體驗區及觸控螢幕遊戲區四個各具特色的遊戲區。韋志成稱，隨著張家朗在東奧勇奪男子花劍個人賽金牌，SPORTS EXPO 管理團隊為讓市民認識和體驗劍擊運動，現正與香港的多媒體技術顧問和創科機構磋商，研究將「虛擬競技場」升級成「虛擬劍擊場」的可能性，透過優化投影系統和體感的偵測裝置，除了讓使用者學習劍擊運動員在劍擊台迅速前進後退的步法外，更可以體驗揮劍、刺劍的手法和姿勢，擴展及連接無限的虛擬運動空間，讓公眾體驗一些以住較少接觸的運動，推動本地運動普及化。

▼市民在商場為港隊代表打氣▼



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SPORTS EXPO 累計超過3萬人次到訪

由2019年底營運至今，SPORTS EXPO 累計超過3萬人次到訪，反映這項嶄新的互動設施，受到市民及團體歡迎。韋志成相信，若非因人流管理措施以及過去一年疫情影響，令SPORTS EXPO 有部分時間需要閉館，參觀的人數絶對不止3萬。

在本屆奧運會結束後，遊協已積極更新 SPORTS EXPO 內各項互動展覽內容，在得到香港體育學院、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會等機構的協助，取得多張香港運動員在本屆奧運會的珍貴參賽和奪標圖片，以及相關賽事的精華影片和訪問，加入到場地內的互動觸控顯示屏和影片播放區，讓公眾重溫香港運動代表隊在今屆奧運會以至歷屆大型國際賽事的奪標歷程。