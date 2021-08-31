同樂運動會｜建制連番狙擊　政府消息：冀正面、開放態度看待

香港擊敗美國華盛頓及墨西哥瓜達拉哈拉，成功申辦國際盛事「同樂運動會」（Gay Games），並於明年11月舉行。主辦單位估計，一連9天的賽事及活動，料會為本港帶來約10億港元收益，商界及體育界亦連番表態支持，認為有助推廣本港國際形象。

不過，未開幕已現暗湧，數名建制派議員促港府與主辨單位「割席」，何君堯「唔想賺呢啲污糟錢」的言論更惹來反彈，平機會不點名批評「有人言論過火」。據了解，港府以非體育範疇定性今次盛事，並無特別提供任何相關政策或資助，但期望社會以正面及開放態度看待，化解紛爭，勿將事件政治化。



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同樂運動會每四年一次，於1982年在三藩市首度舉行，至今已近40年歷史，規模儼如同志界奧運，同時亦設藝術文化交流會，可謂文化及體育盛事。雖然是「同志運動會」，但並非只供LGBTQ+性小眾參與，其核心旨在推動多元共融，故不論性傾向、性別、能力及身份均可與眾同樂。過往主辦的城市大部份位於美國，包括三藩市、紐約、芝加哥等；其餘城市則包括溫哥華、荷蘭阿姆斯特丹、悉尼和科隆等，上屆則是巴黎。

今屆由香港奪得主辦權，並屬亞洲首辦。大會將設36項體育項目，包括龍舟競賽、閃避球、電競及山徑越野跑等新項目、另涵蓋藝術與文化活動、慶典音樂會等。

同樂運動會雖然以「同志運動會」為名，但並非只供LGBTQ+性小眾參與，其核心旨在推動多元共融，故不論性傾向、性別、能力及身份均可與眾同樂。(資料圖片)

劉鳴煒是香港同樂運動會顧問委員會委員，他早前表示，希望透過運動會為本港經濟及旅遊業帶來增長。(資料圖片)

是次同樂運動會已獲投資推廣署、旅發局、平機會及政府新聞處負責的宣傳計畫「香港品牌」等具名支持，翻查資料顯示，香港主辦單位角逐主辦權前已尋求港府支持，當時籌委會主席戚本乙表明，若能成事，場地方面獲政府初步應允會積極配合。

劉鳴煒、葉劉淑儀、盛智文出力支持

香港同樂運動會顧問委員會之一、海洋公園董事局主席劉鳴煒今年3月則表示，希望透過運動會為本港經濟及旅遊業帶來增長。顧問委員會其他委員亦不乏社會知名人士，包括前欖球總會董事區梓芹、體育學院院長李翠莎，另有驕陽基金會創辦人孫啟越等。行會成員、立法會成員葉劉淑儀亦表態支持，認為可彰顯本港的國際地位，亦倡議港府增撥資源。蘭桂坊集團主席盛智文及香港酒店業協會等，亦樂見本港可參與今次盛會。

第11屆運動會將於下年11月11日至19日進行，亦是首屆於亞洲地區舉辦。（資料圖片/曾鳳婷攝）

何君堯直早前在立法會直斥舉辦同志運動會活動「有失體面」、更形容活動收益是「污糟錢」，事件在社會引起極大反響。(資料圖片)

不過，議會及民間則有異議聲音，多名建制派立法會議員早前在立法會會議上，力促港府不宜「落水」，否則令人誤會同樂運動會與港府有關連，形同「推動同性婚姻合法」；何君堯更直斥活動「有失體面」，更指：「唔想賺呢啲污糟錢。」



事件隨即不斷發酵，引起公眾極大迴響，同志團體狠批言論涉歧視及恐同，平機會主席朱敏健亦不點名批評有人反應過火和離題，認為應以平和的字眼表達意見，而非使用標籤化或污名化的形容詞。

徐英偉早前表示，港協暨奧委會及各體育總會均不會派員參加同樂運動會。(資料圖片)

民政事務局：按程序處理場地預訂

至於外間關注的政府參與度方面，民政事務局局長徐英偉於同一個會議強調，同樂運動會並非國際奧林匹克委員會、亞洲奧林匹克理事會或任何國際體育聯會所認可的體育賽事，故中國香港體育協會暨奧林匹克委員會及各體育總會均不會派員參賽。至於場地方面，則會根據既定程序辦事，主辦單位可隨指定時間表預訂非繁忙及繁忙時段內的體育設施，政府樂意提供適切協助。



同場的政制及內地事務局局長曾國衞則回應指，同性婚姻目前是一個相當具爭議性的議題，在社會上未形成較大共識的情況下，港府不會隨便作出政策改變。



有政府官員則透露，由於同樂運動會屬民間籌備，亦非國際認可的體育賽事，故官方無將其納入體育範疇，遂未予任何體育政策或資金支持，「唔係淨係體育，都仲有文化同藝術，佢哋係跨界別活動。」該名官員又指，同樂運動會旨在推動社會共融，期望大眾以開放及正面角度看待，勿將其過度政治化，倘以推展香港品牌而言，亦是一項國際盛事。