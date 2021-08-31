政府擬撥逾9億元　資助8個過渡性房屋項目　共提供1726伙

港府早前指已覓得足夠土地提供1.5萬伙過渡房屋，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會舉行第7次會議，同意資助8個過渡性房屋項目，總撥款額約為9.5億元，共可提供1,726個單位。



「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會分別於周一及今日上午舉行第7次會議。評審委員會同意資助共8個過渡性房屋項目，涉及撥款約9.5億元。

當中6個為於政府土地上發展過渡性房屋，包括獲撥款最多的於元朗八鄉粉錦公路、由香港路德會建議的項目，總撥款額逾2.8億元，料可提供510伙單位。於將軍澳唐賢街及至善街交界的土地，即私樓屋苑天晉對開的位置，亦獲同意撥款約1.3億元，料可提供244伙。

前聖公會赤柱小學用地提供40伙

此外，於佳美道的前聖公會赤柱小學亦將改建為過渡性房屋，將由香港仔街坊福利會負責營運，獲撥款2200萬元，提供40伙。而由聚賢薈建議於堅尼地城北街及厚和街的空置住宅單位項目，則獲撥款320萬元，提供16伙。

洪水橋過渡性房屋項目



八鄉粉錦公路近打石湖村過渡性房屋

