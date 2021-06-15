樂善堂推酒店過渡性房屋項目　租金3,970至4,370元　今日起可申請

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-15 14:04

香港房屋短缺問題嚴重，九龍樂善堂推出首個酒店過渡性房屋項目「樂屋」，將土瓜灣B Hotel改為過渡性房屋，提供161個房間，供輪候公屋3年或以上的基層家庭，及低收入在職青年申請，每月租金為3,970至4,370元，當中已包括750元水電、煤氣及wifi費用，面積約120平方呎，項目即日起接受申請。

樂善堂於2017年起，以自資形式推行首個社房屋計劃「樂屋」項目，探討善用閒置建築及土地，興建過渡性社會房屋。樂善堂表示，是次項目的酒店位於土瓜灣區，共提供161個房間，主要為2人房屋，約120平方呎；並設有4個無障礙單位，面積為240平方呎。項目已通過運輸及房屋局審批，並獲2,130萬元撥款支持。

申請人住屋環境、經濟狀況作優先考慮因素

樂善堂續指，項目即日起接受申請，申請資格為輪候公屋3年或以上的基層家庭，及低收入在職青年，截止日期為今年7月23日中午12時，由於名額有限，會以申請人的住屋環境和經濟狀況作優先考慮因素。租金方面，每月為3,970至4,370元，當中包括750元水電、煤氣及wifi費用，服務使用者起租期為2021年9月1日。

項目申請資格為輪候公屋3年或以上基層家庭，及低收入在職青年，截止日期為2021年7月2 日中午12時。（樂善堂提供圖片）

房內不得煮食 可用共享廚房

至於酒店的設施，樂善堂表示，房間設有雙人或單人床、獨立廁所、花灑淋浴間、衣櫃、床頭櫃、雪櫃、電視機及免費Wi-Fi，不過基於消防安全及其他相關條例要求，房內不得煮食，住客可使用酒店2樓的共享廚房，及同層的共享服務間。另外，樂善堂社企提供每餐售價25元營養膳食。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，疫情影響輪候公屋的基層家庭，及在職青年的生計；而酒店和賓館業界生意亦大受打擊，故在運房局推動下，樂善堂推出以官商民合作的過渡性社會房屋，讓低收入家庭及青年受惠之餘，亦幫助酒店和賓館業界。

運房局局長陳帆今年2月透露，B Hotel與樂善堂在農曆年前達成共識，以低於疫情前的租金，將酒店房間改作過渡房屋之用，雙方會簽訂2年租約，隨即開放予基層家庭申請，預計今年中可入伙，形容對有需要家庭為「及時雨」。