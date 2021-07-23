第二階段可建屋棕地圖則公開　屏葵路分兩地盤　沙江圍北佔地最大

政府於去年完成「新界棕地使用及作業現況研究」．兩個階段分別涉及八組及四組的棕地群可發展公營房屋。規劃署近日公開第二階段四組棕地群的圖則，當中以沙江圍北地盤佔地最大，並鄰近天水圍新市鎮；而元朗屏葵路的棕地群則分為南、北兩個地盤，發展範圍將包括現有的屏柏里公園。



▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群圖則▼



沙江圍北佔地16公頃 與天水圍僅一河之隔

規劃署於4月公布可發展公營房屋的四組棕地群，不過當時只用圓點標示土地位置。

根據規劃署本月公開的圖則，四幅棕地群以天水圍沙江圍北的地盤最大，佔共16公頃，現為「綠化地帶」及「休憩用地」。不過，沙江圍北的地盤呈不規則形狀，相對其他三組棕地群而言，其土地界線較不平整。

沙江圍北的棕地群與天水圍新市鎮僅一河之隔，據記者早前觀察，棕地範圍現時用作車場及露天儲物倉，現場可見不時有大型貨車出入，該處亦有一座觀音廟。

▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼



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屏葵路毗鄰低密度私樓住宅

於元朗屏葵路的棕地群，為另一組交通較為方便的用地，地點鄰近塘坊村輕鐵站。根據規劃署公開圖則，棕地群被屏葵路一分為二，分間成南、北兩個地盤，其中於南面地盤佔地較大，並將現為屏柏里公園的用地納入發展範圍。

據早前記者現場視察，棕地正作劏車場及車場用途，部份位置停泊多輛的士。值得留意的是，兩個地盤旁邊均為低密度私樓住宅，當中北面地盤旁邊為長實發展的獨立屋項目「娉廷」，而南面地盤旁邊則為「帝庭居」。

▼第一階段研究：八組適合發展公營房屋棕地群▼



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上水華山地盤呈不規則形狀

而於上水華山、梧桐河以北的棕地群發展範圍最小，只有4公頃；而其地盤土地界線亦較不平整，地盤呈不規則形狀。棕地用途主要倉庫，亦不時有大型貨車出入。不過棕地群毗鄰粉嶺北新發展區的範圍。

至於在錦河路的棕地群則佔地6公頃，地盤界線平整，現主要為倉庫用途。不過其位於大欖隧道轉車站以東，旁邊為港鐵八鄉車廠。棕地群部份範圍為「綠化地帶」，而旁邊的用地則被劃作「自然保育區」。大欖隧道轉車站以西的部分為早前被政府納入「發展郊野公園邊陲地帶試點」。

根據規劃署早前發表研究報告，第二階段研究報告敲定的4組棕地群，共涉及11公頃棕地，將合併研究與其相鄰地棕地群，建議研究範圍合共31公頃。

▼第一階段研究：八組適合發展公營房屋棕地群圖則▼

