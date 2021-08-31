831兩周年｜警派員戒備候命　一個太子站　兩年光景　三種場面

2019年反修例風波期間的8.31太子站事件，曾被形容「是推動大型公眾活動持續的原因之一」，至今日已經兩周年。回顧去年今日，在《國安法》實施及疫情下，有市民到太子站外獻花，有人在商場內叫口號，晚上亦有人用雪糕筒堵路等，警方拘捕多人，並向逾170人分別票控違反限聚令及「亂拋垃圾」。據了解，由於未有情報顯示有人號召紀念活動，警方內部評估今日太子站一帶「低風險」，不過仍安排西九龍「第二梯隊」全部候命。



▼831事件兩周年，同一場景不同時空▼



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2019年反修例期間的8.31太子站事件後，每月月尾當日，都有網民發起紀念活動，多次演變為警民衝突，其中於去年3月31日即第七個月，為「限聚令」生效後首次與反修例相關的活動，警方在現場多次引用警告。

▼2019年8月31日太子站▼



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▼2020年8月31日太子站事件一周年▼



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去年仍有人嚮應號召叫口號、雪糕筒堵路

至去年今日，在國安法實施及疫情下，中午起有市民到太子站外獻花。有網民發起「毋忘 831太子站一周年」活動，下午在旺角新世紀廣場及朗豪坊抗議，一度有近百名市民叫口號，軍裝警進場驅散，晚上在西洋菜南街一度有雪糕筒堵路。

警方當日共拘捕15人（16至60歲），指他們分別涉「非法集結」、「襲警」、「縱火」、「藏有仿製槍械」、「在公眾地方行為不檢」。另有166人被票控違反限聚令，6人到太子站獻花被票控「亂拋垃圾」及罰款。

▼2021年8月31日太子站事件兩周年▼



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今晚太子站一帶平靜如常，警員不時巡邏，但太子站仍有人欲獻花，被警方阻止；站內就如平時一樣，前年發生嚴重警方衝突的位置，沒有特別。

一周年已漸趨「淡靜」 警評「低風險」

據了解，警方內部對今日太子站一帶的公眾活動，評估屬低風險。內部分析認為，事件一周年後已漸趨「淡靜」，包括網傳失蹤示威者「韓寶生」現身確認流亡英國，另有國安法案件聆訊裁決，加上疫情及社會情緒轉變等，不過亦已安排西九龍「第二梯隊」全部戒備候命。