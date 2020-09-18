831一周年〡孕婦疑遭警拉跌　警方回覆涂謹申：交投訴警察課跟進

上月831事件一周年，太子及旺角多處有人聚集，防暴警截查途人及舉旗推進，其間有孕婦被警拉跌，引起輿論嘩然。立法會議員涂謹申上周五（11日）去信警務處處長鄧炳強，要求交代孕婦遭警拉跌一事，以及9月6日九龍遊行中警員推倒一名12歲女童的事件。昨（17日）警方覆函，指已主動將事件交由投訴警察課跟進。

↓831一周年﹕孕婦被警拉跌 丈夫激動中椒被捕↓

上月31日晚旺角亞皆老街一帶逾百人聚集，警員截停及搜查在場人士，更一度施放胡椒噴霧，混亂間有一名孕婦疑被防暴警被警拉跌，其同行丈夫則涉在公眾地方行為不檢被拘捕。另外在本月6日一名12歲女童在旺角西洋菜街被防暴警員壓倒制服，事後遭票控違反「限聚令」。警方昨日（17日）回覆立法會議員涂謹申信件，表示警方按照武力使用原則，使用最低所需武力處理事件，重申一直非常重視保護婦女、兒童及青少年的權益。警方稱，理解社會各界對事件的關注，已主動將事件交由投訴警察課跟進。

涂謹申上周去信警務處處長，指上述兩宗事件引起社會大眾，包括關注兒童組織極大的關注，市民亦對警方使用不合理武力對待女童和孕婦感到十分憤怒，要求警方盡快向市民公開交代並解釋兩宗事件，並主動調查相關案件。

↓12歲少女被圍捕掙扎事件↓

上月31日晚上10時，警方推進至亞皆老街時，有傳媒拍攝到一名男子疑不滿同行孕婦妻子被警員撞到，在亞皆老街路中安全島指罵警員，有防暴警上前拘捕，雙方發生拉扯，孕婦妻子夾於警民之間，有防暴警用手繞過孕婦肩頸、亦拉住其丈夫的手，將兩人扯向警方防線，並叫﹕「過嚟！」。孕婦的丈夫在旁攙扶她，後方亦有一批人嘗試阻止警方的舉動。之後，女子被向前拉跌在地下，在場人士尖叫﹕「有BB呀，有大肚婆呀！」。現場情況混亂，警員向人群使用胡椒噴劑，丈夫及多人中椒。孕婦抱腹倒地痛哭，狀甚痛苦，其丈夫情緒激動。

警方當晚表示警員到達亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑。及後，警員發現該名女子為一名孕婦，她感到不適，人員立即提供協助，並召喚救護車到場，將該名孕婦送往廣華醫院治理。

本月6日原為立法會選舉的日子，惟政府因疫情將選舉延期一年，網民號召九龍遊行，反對政府推行《國安法》及健康碼等。警方於旺角及油麻地一帶大規模截查途人，下午4時許，一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚跑走，被包抄警員撲倒地上，並一度坐其身上，該名少女一度掙扎，其兄長亦曾在旁嘗試拉住該少女。警方其後發聲明稱，該少女「形跡可疑」，經調查後正式票控該名少女與現場其餘人士違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(限聚令)。