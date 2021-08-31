警隊引入新防暴胡椒水劑手槍　招募日首展示　衝鋒隊率先試用

警隊近年持續提升裝備，繼去年引入新一代胡椒球手槍後，據了解，警方日前舉辦招募體驗日時，再展示多一款新裝備，為新引入的「胡椒水劑手槍」，由衝鋒隊（EU）率先試用，未有正式推行時間表，現處研究階段，但料如試用反應不錯，最快可於十月推及至各部隊使用。

據廠家資料，該款胡椒水手槍裝有四發胡椒噴射劑，有效發射距離為7米，任何風力及雨勢都可以使用。



警務處日前舉辦招募體驗日時，首度展示一款胡椒水手槍，扣在戰術背心胸前。據了解，目前已交由衝鋒隊（EU）試用，如反應不錯，會陸續安排各部隊試用，現處研究階段，未有正式推行時間表，料最快可於十月正式使用。

據了解，短期內本港有三場選舉之外，十一國慶日亦是重中之重，警方會加強戒備，屆時亦有可能有上述新裝備亮相。

瑞士生產 可四連發

據資料，該款新引入的胡椒水手槍，由瑞士武器生產商Piexon生產，特點是手槍型，使用拋棄式彈匣，裝有四發胡椒噴射劑，各劑容量約9毫升，可做到四連發。廠家資料指，有效發射距離為7米，任何風力及雨勢都可以使用。

另外，在招募體驗日，示範的衝鋒隊成員，右肩位置掛有白色名牌，寫有警員編號。據了解，僅為當日特別製造的名牌以資識別，自高等法院於去年11月裁定警員須展示編號後，警隊已收回全部行動呼號卡。

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將添小型水炮車 續研電槍

自2019年反修例後，警隊高層多次表明會加強提升警員裝備。據資料，去年7月1日是《港區國安法》生效後首個七一，有警員使用新款胡椒球手槍戒備警示。今年七一刺警案後，大批在銅鑼灣駐守警員穿著防刺防鎅的戰術背心。另外，警方會添置小型水炮車，並繼續研究引入電槍。