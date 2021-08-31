開學｜公社科老師乏教學信心　討論深度難拿捏：自由度幾大要摸索

新學年明日開學，高中的四個核心科目於新學年起課程內容及考核方式有轉變，包括由公民與社會發展科取代通識科，「青年創研庫」調查發現，公社科教師壓力比中英數三科教師高，執教信心亦不足，72.9%受訪者認為「一國兩制下的香港」是最難教授單元。

青年創研庫教育組成員郭達生今(31日)於港台《千禧年代》表示，新的公社科推行時間倉促，資訊有限，有老師更以「見步行步」形容；他又提到，公社科課程內客較飄忽，老師在社會大環境下擔憂及疑慮多，包括討論議題深度的拿捏，「自由度有幾大要重新摸索。」



青年創研庫早前公布相關的研究報告，結果顯示受訪公社科教師相較其他科目教師，在教學準備及教學信心方面最為不足。（青年創研庫提供）

開學｜公社科教師壓力大 73%人指一國兩制下香港單元最難教

調查：公社科教師壓力最大 教學信心最低

香港青年協會青年研究中心與領袖學院成立的「青年創研庫」，過去兩個月訪問了近四百名高中核心科目主任，結果發現，公社科教師壓力比中英數三科教師高，他們在對課程改動的理解、準備好教材及對教學有信心方面，自我的評分都比其他三科的教師低。

「一國兩制下的香港」單元最難教

當中通識科教師挑戰最大，最多人認為是缺乏教材、推行時間倉促及未掌握重點考核內容，亦有人未能掌握如何挑選，可討論的議題及深度。公社科方面，受訪教師認為最大挑戰是缺乏詳細課程內容，佔67.7%。他們又認為「一國兩制下的香港」是最難教授的單元，佔72.9%，另有74%受訪教師同意新課程減弱學生多角度分析能力。

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