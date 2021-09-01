公社科｜科主任堅守崗位　自嘲變資訊傳遞工具：留下只是想教學生

高中公民與社會發展科於新學年中四級推行，逐步取替通識教育科。新科由公布到落實，不足一年推出，欠缺教科書、評分準則及足夠師訓下，通識老師倉促「轉型」教授。

通識及公社科主任陳老師（化名）坦言，對於負責新科感到壓力，課程內容今非昔比，重視國情教育，以背誦為主，在課程及國安教育指引規範下，教學空間大幅收窄，只會依從官方教材簡報教學，課堂不安排開放自由討論，以免陷入違規風險。

她坦言，對公社科前景感到悲觀，預視最終淪為「閒科」，教學發揮空間大不如前，老師猶如「資訊傳遞工具」，直言堅守崗位，純粹責任驅使，「仍然想教書，係想教學生，唔係為呢一科。」



公社科系列三之一——「留」



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任教高中通識十多年的科主任陳老師，直言不喜歡公社科，留守崗位，責任驅使。（余俊亮攝）

教局高官強調科主任問責 教師憂犯紅線不敢自製教材

任教高中通識十多年的科主任陳老師，新學年有多一重身份，將兼教公民與社會發展科。教育局由決定「改革」通識科，到落實公社科只有約九個月，新學年無提供教科書及考卷評分準則，僅在開學前三個月起，安排網上講座培訓，和提供部分課程教學簡報、參考資料及工作紙。

被迫倉促「轉型」的她直言，對於負責新科感到壓力，擔心教學容易誤觸「紅線」。教育局副秘書長康陳翠華早前在立法會上稱，科主任要為教材問責，涉憲制秩序、基本法、國安法等內容「不容曲解」。

陳老師說，教育局高官警告言猶在耳，教師團隊隨即對構思更生動有趣的教學法感到猶豫，也失去動力改造官方教材，直言將依從官方簡報，僅略為剪裁內容，絕不會另加教學素材。她解釋，擔心內容輕則被斷章取義投訴，重則或因誤教陷於違法風險，為保障教師團隊安全，「你教錯語法唔會犯法，但你教錯法律，可以話涉嫌違法㗎喎。」

公社科三分二內容圍繞國情，有規限討論空間，陳老師說前線教師需重新適應。（余俊亮攝）

公社科內容較通識削減一半，三分二內容圍繞國情，考卷評級簡化為「達標」與「不達標」，取消獨立專題研究，改為不計分的內地考察專題研習。入行見證通識科誕生的陳老師表示，新科的內容今非昔比，特別是主題一及二，「『一國兩制下』的香港」及「改革開放以來的國家」，側重灌輸官方資料，涉及憲制等無詮譯空間，明顯以背誦為主，與過往重視批判、多角度思考的通識科有別。

她說，通識科多設小組討論，針對探究的議題，思考正反兩方面，甚至不同持份者的考慮，再由同學作出結論，即使涉及政治及法理議題均有爭辯空間，「呢個世界有好多議題唔係只有黑與白，通識科就係培養學生就算你唔同意一樣嘢，都要專重唔同人意見。」

陳老師坦言，教公社科會依足官方教材教學，以免觸犯紅線。（余俊亮攝）

涉國安議題無討論空間 老師要「糾正」觀點

不過綜合公社科及國安教育指引，訂明禁止課堂討論「發展中」議題，涉及歷史文化、法理法治等議題的探究角度「沒有正反二元對立」，國家安全議題更是無爭辯或妥協空間。

她舉例，課程綱要形容國家安全無礙港人權利，「在堂上已經唔可以討論佢係咪保障到，而係一定要保障社會穩定及人權。」即使學生對國安法的看法與官方不相符，她說教師最終要作出觀點「糾正」，「教育局將個責任拋咗畀我哋，要令學生無呢個感覺。」

為免教學的紛爭、違反教學指引，她說公社科難設開放的小組討論，已計劃改以「拋問題、學生搵答案」的方式，嘗試增加課堂的互動性。這種「一問一答」的教學方法，教師團隊仍有憂慮，「佢哋擔心同學反抗，唔同意老師嘅說話，引起一啲爭論。」

陳老師留守崗位，只因希望陪伴學生，直言不會鍾意教公社科。（余俊亮攝）

預視最終淪「閒科」 六人團隊一半人不想教

「我覺得學生依家都醒目，國安法環境之下，大家都知要小心，唔太擔心。」陳老師相信學生明白老師處境，但學生如何看待公社科老師，她為此有所忐忑。「以往作為通識老師，係一個好自傲嘅專業身份。依家我會擔心學生點睇呢科老師，會唔會對老師有負面嘅評價呢，咁呢個係一定唔開心。」

她停頓數秒再說，「我係好鍾意通識科，先會教通識㗎嘛，你依家改我課程，改咗唔係通識科，我唔會好鍾意呢個學科，好難喎真係。」

由通識科過渡至公社科教師身份，六人教師團隊，有一半同事揚言不想教，積極準備轉教其他科目，她自己堅守崗位，純粹責任驅使，也因不捨學生，欲陪伴成長，「仍然想教書，係想教學生，唔係為呢一科。」唯一期待教授科目主題三「互聯相依的當代世界」，冀能有僅餘的教學發揮，也會鼓勵團隊完善教學，「唔會好正面，但我仍然會積極發展呢科。」

對於公社科未來的前景，她直言悲觀，科目只有兩個等級，預視將被慢慢忽視，最終淪為「閒科」，「我哋無發展空間，政府叫你教喳嘛，變咗資訊傳遞嘅工具。」