病童家長疫下健康響警號　近半家長精神緊張　困獸鬥易遷怒子女

疫情下港府一度推出嚴格社交距離措施，企業改在家工作，學校亦轉推網課，病患家庭壓力就更大。

有機構於今年6月，曾進行一項疫情下重病兒童父母壓力調查結果，探討他們於疫情下，情緒、家庭、經濟三方面所承受的壓力。結果發現，不少家長的情緒健康都響起警號，甚至會容易遷怒於子女，亦有家長表示購買防疫物資加重經濟負擔。



麥當勞叔叔之家慈善基金於6月進行了一項疫情下重病兒童父母壓力調查結果，探討他們於疫情下，情緒、家庭、經濟三方面所承受的壓力。（馬煒傑攝）

情緒健康響警號 1.4%家長更出現自殺念頭

有關調查由「麥當勞叔叔之家慈善基金」於今年6月，合共訪問109名現時及曾經入住「麥當勞叔叔之家」院舍病童的家長，了解他們在疫情下所面對的問題及壓力。

調查結果顯示，不少病童家長的健康情緒都響起警號，有78.8%受訪病童家長，帶子女覆診回家後，需花超過30分鐘清潔消毒，3.5%更會花逾3小時處理。不少家長都擔心子女在生活中受到感染，47.9%更因而精神緊張，出現不停洗手、重覆清潔等行為，有4.1%受訪家長表示曾服用精神科藥物，甚至有1.4%家長曾出現自殺念頭。

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逾四成家長認為長期同困一室致易遷怒於子女

另外，疫情期間家長與子女長期同困一室，家人磨擦大增，有43.8%家長表示，變得容易遷怒子女。而兒童長時間留於家中，亦容易因缺乏運動而導致肥胖（52%），亦有47%家長反映，子女變得經常鬧情緒。

收入減少亦是不少家庭面對的問題，有59%家長表示，收入因失業或減薪而減少，當中8.2%家長收入跌幅更超過七成。另外，不少家長表示因購買防疫物資而引致經濟負擔加重（62%），53%家長指出購買防疫物資的支出佔整體收入超過一成，7.4%更指佔整體支出的三成以上。

專家倡多傾訴解壓力

香港麥當勞叔叔之家慈善基金會董事成員，暨香港兒童醫院兒童及青少年科部門主管陳志峯建議，家長不宜過分憂慮以致影響精神健康，只要做足防護措施，戴好口罩及勸洗手消毒已足夠。他又建議家長可多參加網上活動及興趣班，家長亦可與小朋友在家中進行簡單拉筋體操，大人與小朋友都多與人傾訴，開心見誠，自然可緩解壓力。

黃馮慧芷女士表示，香港第二所「麥當勞叔叔之家」預計將於2023年投入服務，將設有66個房間，以實際、舒適為首要設計條件。（馬煒傑攝）

本港第二間麥當勞叔叔之家 2023年投入服務

香港麥當勞叔叔之家慈善基金會主席黃馮慧芷指出，本港第二所「麥當勞叔叔之家」預計將於2023年投入服務，將設有66個房間，以實際、舒適為首要設計條件。另外會有大型講堂等設施，除讓病童居住外，亦會成為社區設施，讓義工或社企在內舉辦活動，進行區內服務。

麥當勞叔叔之家的病童家長陳太太認為，院舍提供為有需要病童及家長暫住，令他們在覆診或病發需求醫時，疲於奔命，特別是疫情期間，院方提供來往院舍至醫院間的專車，更可減少到醫院時感染的機會。