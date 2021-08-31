馬會上年度總投注額達2797億創新高　六合彩疫下曾停辦僅收34億

馬會投注總額再創新高！香港賽馬會今日（31日）公布，截至今年6月30日的上一個財政年度，投注額升至2,797億港元，較去年上升27.9%，增加逾609億，是紀錄新高。當中賽馬、足球博彩投注額皆有上升，惟受疫情影響，馬會曾關閉場外投注處，六合彩攪珠於去年2月至9月間亦暫停舉行，至今年5月才完全恢復在場外投注處受注，投注額於年內下跌34.3%，僅得34億港元。



馬會表示，2020/21 年度創下2,797 億港元投注額的新紀錄。 （資料圖片／龔嘉盛攝）

馬會表示，2020/21 年度創下2,797億港元投注額的新紀錄，將按比例破紀錄回饋社會294億港元，當中包括透過博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及馬會慈善信託基金審批的45億港元慈善捐款，與之前的財政年度一樣。

因應投注額上升，本年賽馬、足球及獎券博彩稅總額約238億，較去年196億多近42億。

逾九成投注額來自網上及流動平台

馬會亦指，疫情間採取嚴謹防疫措施，包括限制馬場入場人數、關閉場外投注處或提供有限度服務，惟未曾取消任何一場賽事，並成功舉辦「浪琴表香港國際賽事」及「富衛保險冠軍賽馬日」。現時超過90%投注額來自網上及流動平台，而匯合彩池讓亦開拓海外市場，本季的匯合彩池投注額，佔整季賽馬投注總額約17%，馬會形容香港賽馬在疫情下，對海外馬迷仍充滿吸引力。

賽馬投注額逾1300億

根據資料，賽馬投注額於年內上升12.5%至1,361億港元；以馬季計算，則升12.1%至1,364億港元。至於賽馬博彩稅，亦上升13.7%至137億港元；以馬季計算，則升13.6%至138億港元。

另一方面，足球博彩的投注額於年內上升51.4%至1,402億港元，令馬會繳納的足球博彩稅，增長47.4%至92.5億港元。馬會解釋，主要因為不少大型比賽，如2020歐洲國家盃及美洲國家盃等復辦或延期舉行，令本年度進行的足球比賽數目，遠多於以往，相信相關情況不會持續。

六合彩攪珠於去年2月至9月間亦暫停舉行，至今年5月才完全恢復在場外投注處受注，投注額於年內下跌34.3%。（資料圖片）

不過，在六合彩投注額方面，則錄得明顯下降。馬會稱，在疫情期間，為保障公眾健康，曾關閉場外投注處，六合彩攪珠於去年2月至9月中期間亦暫停舉行，至今年5月才完全恢復在場外投注處受注，故投注額於年內下跌34.3%至34億港元，博彩稅及獎券基金貢獻為13億港元。

▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼



馬會認為表現勝於預期，惟形容來年經濟、社會環境仍充滿挑戰，檢討策略制定長遠計劃，三項新的策略重點包括：慈善、賽馬及內地發展。內地方面，策略重點涵蓋在大灣區發展馬產業，制定「賽馬發展願景2030」以及規劃未來發展。