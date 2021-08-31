新冠疫苗｜有條件免費檢測延至9月底　無不宜打針醫生證明須自費

面對疫情不定及變種病毒威脅，本港第一針疫苗接種率才僅及6成，公務員事務局局長聶德權日前預告加辣，高風險場所工作人士應強制打針而不能以檢測代替。食物及衞生局今日（31日）公布，為特定群組提供「有條件」免費病毒檢測安排將維持到九月底，包括未打針的檢疫酒店及特定酒店職工、以及指定檢疫酒店專車的員工須三日一檢，已完成疫苗接種者則七日一檢。當局重申，社區檢測中心只為個別符合資格特定群組人士提供免費檢測，相關人士必須出示有效醫生證明書等資料，否則須自費。



▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



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新增學校教職員群組 只限不宜接種並有醫生證明人士

未打針的教職員新學年起須自費兩周一檢，今次食衞局公布中，新增合資格預約免費檢測的人士加入了學校教職員群組，但列明只限基於健康理由而不宜接種疫苗者，且須向社區檢測中心職員出示相關醫生證明書，以及由學校蓋章的檢測登記表，以核實身分 。

食衞局指，鑑於近日香港持續錄得多宗涉及L452R變異病毒株的個案，考慮到變種病毒傳播力極高特性，局方認為有必要延續相關檢測安排，並將學校教職員涵蓋在內，務求第一時間針對個案採取有效措施，盡快截斷傳播鏈。

有關人士必須出示有效的醫生證明書／疫苗接種紀錄／身分證明文件，方可接受免費檢測，有關要求由九月起適用於所有特定群組（包括餐飲業務員工）。換言之，特定群組人士如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費定期進行檢測。合資格人士須於網上預約，到社區檢測中心進行免費檢測，未有預約或不符合資格／條件者需自行繳付240元的檢測費用。有關免費檢測安排會維持至九月底。

合資格可以每三天預約一次免費檢測的人士：

檢疫酒店及特定酒店職工（已完成疫苗接種者：每七天一次）

指定檢疫酒店專車的員工（已完成疫苗接種者：每七天一次）

合資格可以每七天預約一次免費檢測的人士：

餐飲業務和酒吧或酒館員工

重開表列處所員工

機場員工（已完成疫苗接種的非特定群組機場員工：每14天一次）

上水屠房從業員

合資格可以每14天預約一次免費檢測的人士：

指定表列處所員工和公眾及私人泳池／泳灘工作人員（個別以特定模式或容納量運作的處所員工：每七天一次）

建造業工地人員

學校教職員

其他合資格可以預約免費檢測的人士

本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員（在帶團前七天內進行一次檢測；每七天不多於一次免費檢測）



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食衞局發言人說，政府於去年開始安排特定群組透過網上預約於社區檢測中心接受一次免費2019冠狀病毒病檢測，反應正面。鑑於近日香港持續錄得多宗涉及L452R變異病毒株的個案，考慮到變種病毒傳播力極高的特性，當局認為有必要延續相關檢測安排，並將學校教職員涵蓋在內，務求可第一時間針對個案採取有效措施，盡快截斷傳播鏈。」