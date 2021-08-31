消費券｜消委會接259宗投訴　客人未落實購買　店員已嘟八達通

電子消費券首期2,000元發放一個月，隨著市民開始使用消費券，跟商戶及支付平台相關的爭議及投訴亦增加。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今天（31日）表示，截至昨日（30日）共接獲259宗投訴，當中101宗直接與電子支付平台相關，涉 Tap & Go 的投訴最多。



同時，有市民投訴到一間大型連鎖店購買打印機時，未「扑鎚」決定購買哪型號，職員便嘟八達通收錢，事主要求退款，惟店員只肯退還該店的現金券，最終在消委會介入後成功退回現金。



消委會總幹事黃鳳嫺表示，截至昨日（30日）共接獲259宗與電子消費券相關的投訴，（資料圖片／梁煥敏攝）

四大電子支付平台 Tap & Go投訴佔最多

黃鳳嫺表示，截至8月30日，消委會接到259宗涉及消費券投訴，101宗與電子支付平台相關，26宗涉酒樓食肆，22宗與電器相關，18宗涉超市，13宗涉網店，8宗與電腦相關。

在101宗與電子支付平台相關投訴中，38宗涉Tap & Go，30宗涉AlipayHK，26宗涉八達通，餘下7宗涉Wechat Pay HK。

客人要求退款 店方只退公司現金券

黃鳳嫺稱，與電器及電腦相關的投訴共30宗，除了有商戶加價外，消費者又遇到購物後卻無貨、等很久才收到貨物、退款需時長等問題。

其中一宗個案的投訴人到一間大型連鎖店買打印機，心儀型號標價1288元，惜店員稱無貨，推銷他買另一較貴型號。然而，當投訴人仍未「扑鎚」決定，「混亂中已經畀人拍咗八達通」，扣取消費券，投訴人方知所購的是1888元的打印機，因而大感不滿要求退款，惟店員只肯退還該店的現金券。投訴人及後在網上發現，原本心儀的打印機實際上有存貨，憤而向消委會作出投訴，最終在消委會介入後成功退回現金。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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