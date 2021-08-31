家長不滿政府拒為智障兒子提供外展疫苗接種　經投訴後終獲安排

六旬潘女士育有一名智障兒子，兒子雖然已經年滿30歲，但他既患痙攣，又有暴力傾向，會攻擊自己，需要長期戴上頭套。潘女士希望安排兒子在日間服務中心接種新冠疫苗，但中心卻指政府只肯為院友打針，她的兒子無住宿，不符合資格。潘女士憂心忡忡，擔心帶兒子到診所打針時，陌生環境會嚇怕兒子，令他傷害自己，遂向《香港01》及政府部門投訴，直斥政策不公，只照顧院友，漠視他人需要。

社會福利署回覆查詢時表示，相關殘疾人士日間服務中心報名參加「院舍外展接種安排」，但實際上另一計劃才能協助日間服務中心的使用者打針，該中心正跟進有關個案，並作合適的安排。



潘女士稱兒子有暴力傾向，會攻擊自己，需要長期戴上頭套。（受訪者提供）

潘女士上周向記者表示，小兒子幾乎每天都會到香港仔明愛樂豐展能中心，對該地點熟悉，故希望安排小兒子在中心內打針，但中心職員卻向她指政府僅會為院舍的院友打針，不會為日間中心的使用者提供外展接種疫苗服務。

潘女士希望幼子接種科興疫苗，但擔心即使由她和長子一同陪同到私家診所，幼子也無法在診所內打針。她解釋，幼子屬中度智障，沒有言語能力，既有痙攣，又有暴力傾向，會攻擊自己，需要長期戴上頭套，並需到精神科覆診，「如果環境嘈吵，可能佢會打自己，打完又要坐30分鐘，佢唔會合作㗎，會發脾氣！」她憂慮兒子會傷害自己，亦可能影響診所內其他求診人士，坦言若能在展能中心內打針，則可避免有關問題，「佢熟悉中心環境，中心又有護士、社工、導師，識得畀啲零食佢，就可以分散注意力。」

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明愛樂豐展能中心的日間中心和宿舍分別設於香港仔華貴邨華孝樓及華禮樓地下，屬同一屋苑，7月底院舍發出通告，稱政府將派外展隊到場打針，收集參加人數，而潘女士的兒子經醫生評估後認為適合接種科興疫苗，惟最後不獲安排打針。

潘女士不滿政府政策僅照顧院舍院友，並不公平，「成日都話同心抗疫，都帶埋啲疫苗去（院舍）打啦，點解仲要分你我？中心社工、護士都求過社署派嚟嘅人，但都話唔得！」她向公務員事務局局長聶德權、申訴專員公署作出投訴，公署回覆會接受她的投訴。

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社署回覆查詢時表示，全港殘疾人士院舍及其附設的日間服務單位均獲邀參與「院舍外展接種安排」，但這個計劃不適合非附設於院舍的日間服務中心，亦即涉事的中心。另一方面，各殘疾人士日間服務中心亦可安排參與疫苗計劃的私家醫生到訪非診所場地，包括展能中心，為有意接種的殘疾人士集體接種新冠疫苗。這計劃適合涉事的中心，社署已聯絡相關機構了解個案詳情並提供有關資訊，據悉，相關殘疾人士日間服務中心正跟進有關個案，並作合適的安排。

社署稱，各日間服務中心可直接聯絡參與提供於非診所場地疫苗接種的醫生作合適的安排；有關醫生的名單，已上載於「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」專題網頁。

潘女士晚上向記者表示，今早展能中心聯絡她，稱政府將會派醫生到中心為她兒子接種科興疫苗，實際日期未定，她感如釋重負，十分開心。