強制檢測｜赤柱外傭染疫　跑馬地網球中心、灣仔入境大樓等須覆檢

因應一名美國抵港、帶變種病毒的38歲外傭於本月中確診，政府今晚（31日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將跑馬地香港網球中心、灣仔入境事務大樓3樓，以及260號巴士路線納入新冠肺炎強制檢測名單，曾赴有關地點的人士須覆檢，於9月2日或之前接受檢測。



本月初，一名已打針的38歲外傭從美國返港，在檢疫7日後離開酒店，至第12天樣本驗出陽性，且涉及L452R變種病毒株。她居於赤柱豪宅，在社區逗留6日，於本月12日至13日曾到跑馬地香港網球中心、灣仔入境事務大樓3樓，並曾乘搭赤柱村往中環交易廣場的260號巴士，曾到這3處的人士須覆檢。

（香港01製圖）

▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼



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政府今晚表示，任何在8月12日下午7時至下午10時期間，曾身處跑馬地黃泥涌峽道133 號香港網球中心的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於9月2日或之前接受檢測。

任何在8月13日上午8時至上午11時期間，曾身處灣仔告士打道7號入境事務大樓3樓的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於9月2日或之前接受檢測。

任何在8月13日上午8時至上午9時30分期間，曾乘搭任何由赤柱村開出往中環交易廣場路線號碼 260 的巴士的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客，須於9月2日或之前接受檢測。

受檢人士若在 8月29日至8月31日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

入境事務處今晚表示，由於入境事務大樓三樓的外籍家庭傭工組辦事處將於明日（9月1日）暫停服務，並於後日（9月2日）恢復公共服務。