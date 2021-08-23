強制檢測｜赤柱染變種病毒外傭曾到入境事務大樓3樓　3處所須覆檢

8月初一名美國返港後獲減酒店檢疫至只需7日的38歲外傭，返回社區後被驗出確診，並帶有變種病毒。食物及衞生局今日（23日）公布強制檢測公告，因應該宗個案，於指定期間曾身處3個指明地方的人士，需要再次進行檢測，包括香港網球中心的、入境事務大樓3樓和一班城巴260巴士。相關人士須在本周三（25日）或之前接受檢測。



入境處表示，由於入境事務大樓3樓再次納入強檢名單，位於該樓層的外籍家庭傭工組辦事處將於明日（24日）暫停服務，並於周三（25日）恢復公共服務。



8月13日上午8時至上午11時期間曾身處香港灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 3 樓的人士須接受強制檢測。（梁鵬威攝/資料圖片）

食物及衞生局公告指，因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處三個指明地方的人士需要再次進行檢測。當中包括在8月12日下午7時至下午10時期間曾身處跑馬地黃泥涌峽道 133 號香港網球中心的人士、8月13日上午8時至上午11時期間曾身處灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 3 樓的人士。

另外，在8月13日上午8時至上午9時30分期間，由赤柱村開出往中環（交易廣場）路線號碼 260 的巴士的人士，亦同樣須接受檢測。

當局指，如受檢人士在8月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月24日)▼



▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼

