移民潮｜運費貴兼難入境　巴西龜成最大輸家　棄養年增逾10倍

移民潮再現，離開的人當中，有部分同時忙着安頓他們的寵物，有人帶同寵物到外地展開新生活，不惜豪花數十萬元安排私人飛機，只為在長途機程中，寸步不離照顧愛寵；亦有人因種種原因，將寵物留在香港。不論寵物移民公司，抑或接收被遺棄寵物的義工，近半年都忙得不可開交，港人遷徙浪潮中，寵物又何處去？



貓狗為移民主流 物種如巴西龜有入境限制

近日公司生意相當繁忙，人寵旅遊及移民公司「寵物假期」移民部顧問Fanny和同事二人，這天駕着小型客貨車，到港九新界接載共七隻毛孩到機場，登上前往英國的機艙。主人和暫托家庭將貓狗交到Fanny手上，看着毛孩被送上車上的籠子，縱然明知一天多後便可重聚，眼神依然不捨。Fanny公司處理的移民寵物，九成都是貓狗，餘下一成有鸚鵡等鳥類、爬蟲類如龜、守宮，以及齧齒類寵物。

Fanny和同事二人，以小型客貨車接載移民的毛孩到機場。（王海圖攝）

「寵物移民」成為不少移民人士的搜尋關鍵字，Fanny過去大半年收到不少查詢，她表示約六成查詢人士最終攜同寵物離港，但部分寵物或因未能通過體檢等測試，不能離港，又或受國家入境限制而不能移民，例如香港常見的紅耳龜（巴西龜），因屬入侵性物種，英國、加拿大、美國等多國都拒絕牠入境。Fanny亦曾遇到只能帶走愛貓，遺下紅耳龜在港的客人。

Fanny的公司也承辦客機託運寵物和私人包機移民，兩者價錢由數萬元到數十萬元不等。（王海圖攝）

花費數萬至數十萬元 有人選擇放棄

除了客機託運寵物，Fanny的公司也承辦私人包機移民，兩者價錢由數萬元到數十萬元不等。由於航空公司設最低收費，Fanny形容「就算你運一條蟲，都要五萬九（元）。」以小型犬及貓隻為例，航空公司最低消費約5.9萬元，包括寄艙機位，其後再按寵物重量收費，外加顧問公司為客人處理文書、各種手續、事前寵物訓練及接送服務等，「一條龍套餐」大約索價7萬元。

Fanny遇過各類型客人，最讓她牽掛的，是那些因為主人嫌貴而放棄帶牠們移民的小動物。（王海圖攝）

數萬元的收費，有人認為值得，有人嫌貴，如果是貓狗以外的小型寵物，部分飼主會卻步。Fanny見盡各類飼主，有人願意掏腰包花數十萬元選擇私人飛機，只為十多個小時的機程中，貼身照顧自己的愛寵，亦有人不願付出幾萬元寄艙費，甚至以棄養「威脅」Fanny減價或不收取顧問費及手續費，她嘆道「呢班朋友仔之後會點呢？其實我哋嘅角度已經無從得知。」亦只好盡量勸飼主們找好的家庭或朋友接手託養，又或尋求義工幫忙，好好安頓這群小動物的下半生。

寄艙的寵物要獨自在籠內十多個小時，事前必須加以訓練。（王海圖攝）

棄養潮下 一周收二十隻龜

不是人人的移民計劃中，都有自己曾經最珍惜的「子女」。香港兩棲及爬蟲協會一直接收棄養寵物，2019年間，平均一天接收一隻龜，移民潮開始後，「宿位」更快速爆滿。領養部義工Victor憶述，移民潮前，幾乎一年都沒有10宗因移民而棄養，直至2020年年初，一個月大約有10宗同類個案，近期愈趨惡化，「依家數字誇張到，試過一個禮拜有20隻龜要我哋收。」

移民潮開始後，香港兩棲及爬蟲協會的「宿位」很快爆滿，擺放水龜的層架變得擠擁。（林頌華攝）

其中一位「住客」巴西龜「龜仔」，跟隨主人生活了三十多年，但主人因為要移民到禁止巴西龜入境的英國，只能忍痛拋下「龜仔」。Victor記起該名女士來到協會當天的情形：「喊哂，好唔捨得咁，都好心噏見到呢啲情況。」

龜仔因為未能入境英國，必須與共同生活三十多年的主人分別。（林頌華攝）

放生等於放死 盼飼主盡責安排後路

「賣仔勿摸頭」，女士怕自己心軟，匆匆跟「龜仔」道別後便離開。Victor直言同情這類主人，亦欣賞他們會妥善安排寵物，而非隨意棄置。他遇過不負責任的飼主，稱蜥蜴病得很嚴重，於是將牠棄置在停車場，叫別人來救走。Victor認為有些物種例如陸龜、斑龜、金錢龜等，實際上可以移民到多個國家，巴西龜則可入境日本，亦有成功個案參考，但仍然有主人聲稱因金錢問題，不欲帶走龜：「移民嘅，我相信有一定預算，係咪一定要行到棄養呢一步呢？」

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協會定期巡視一些公眾水池的情況，但近大半年，發現多了一些不尋常的物種，例如瀕危物種。「放生等於放死」，Victor指龜在水池得不到適切的照顧，容易生病或受感染，甚至死亡，亦會影響水池原有物種，他擔心有不負責任的飼主，因怕被人發現私養不能飼養的物種，而隨意棄置龜，呼籲飼主若要棄養，可盡早聯絡協會安排。

領養龜都會有人選擇品種，巴西龜最多人棄養，同樣最少人領養。（林頌華攝)）

棄養原因五花八門 呼籲領養代替買龜

至於常見的巴西龜，在街邊十元八塊可以買到一隻，願意領養的人不多，近半年有數十隻巴西龜被領養：「近呢兩個月幾乎無人領養我哋啲龜。」他直言，領養龜都會有人選擇品種，巴西龜最多人棄養，同樣最少人領養。

協會有不少動物都是由Victor救起，再一手一腳照料牠們。（林頌華攝）

領養部照顧近三百隻動物，九成是龜，餘下一成是不同的爬蟲類動物例如蜥蝪、守官和蛇，外人看起來，牠們或許九成九相似，但Victor不但可以分辨每一隻、說出牠們的名字，更牢牢記住了牠們的故事，牠們來到協會的原因五花八門：主人家中有新成員、龜長得太大、吃龜糧時很兇狠、不親近人，甚至有人因來年生肖問題，所以棄養。

龜我覺得佢有自己嘅情緒，你肯投入感情，其實你都會感覺到佢認得你。 香港兩棲及爬蟲協會領養部義工Victor

Victor笑言，最初因為喜歡恐龍而飼養爬蟲類動物，但養龜多年，現在已把恐龍拋諸腦後。（林頌華攝）

「宿位」爆滿，Victor希望有更多人願意領養龜，除了經常在網上發放領養資訊，協會亦會不時舉辦領養日，希望為這些被遺下的動物，找到一個更好的家。領養程序不算繁複，義工也會指導正確的照料方法，Victor指以往來領養龜的有心人，即便是第一次養龜，最終都養得很好。協會亦呼籲有水池或者有較大的空間的人，可以暫時接收這些棄龜，紓緩協會的壓力。