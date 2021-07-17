移民潮｜棄養查詢大增　毛孩命運極端　動保團體：你的計劃要有牠

位於元朗的沙律貓狗之家，收留近二百隻狗，打理這個收容所的就只有陳惠珍、人稱沙律媽一人。疫情來襲、社會不穩，沙律媽坦言去年查詢棄養的數字上升，有因失業無能力撫養，亦有人是移民離港，「移民潮下你會發現兩種極端，有些會用盡方法，甚至等了寵物過身才離開」，呼籲無論是領養寵物者，還是報名參加義工亦應三思，「你的計劃，便是牠的計劃」。



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目前狗場有接近200隻狗、40隻貓，沙律媽說自去年起，求助電話數字已急升，「一星期接3、4個查詢」，有人疫情下失業「頂唔順」，無力撫養動物，亦有人計劃移民，離開香港，「由97年到直至去年初，都未曾正式收過一個，因為移民而要棄養的求助」。

自疫情爆發，沙律媽開始收到相關查詢，有人劈頭便坦言要移民，亦有人求助說狗狗太老，不能一同移民。（鄭子峰攝）

不過，自疫情爆發，她開始收到相關查詢，有人劈頭便坦言要移民，亦有人求助說狗狗太老，不能一同移民，「移民潮下你會發現兩種極端，有些會用盡方法，甚至等了寵物過身才離開」。沙律媽解釋，帶同寵物移民其中一困難在於「貴」，須做不同的檢測、證明，亦預計「會繼續發生」。

由97年到直至去年初，都未曾正式收過一個，因為移民而要棄養的求助。 沙律媽

除了移民外，去年另一大問題是失業，「理由真的很強，我很多接收的狗狗，都是說失業、病了、逼瘋」，料去年因此接收近20隻狗。沙律媽認為，養寵物前亦應想清楚，「唔係話移民咁遠，有些可能只是搬屋，都可以不要狗狗」。

她坦言，目前如有人領養，審查很嚴謹，如「查家宅」般仔細問清楚，「香港現在這樣的情況，你會有何看法？我們知道你的計劃，就知道牠的計劃，如果你的plan根本沒牠的存在，我不會讓你領養」，強調撫養動物從不是玩，「是一個生命」。

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香港現在這樣的情況，你會有何看法？我們知道你的計劃，就知道牠的計劃，如果你的plan根本沒牠的存在，我不會讓你領養。 沙律媽

沙律媽呼籲呼籲無論是領養寵物者，還是報名參加義工亦應三思，「你的計劃，便是牠的計劃」。（鄭子峰攝）

疫情下工作上升，但收容所只得她一人主理，其餘來的都是義工，去年幫助的義工亦多了，沙律媽笑指相當敬佩義工，當中最資深的已做了十年，「係好偉大嘅一件事，放工都願意去做」，但她亦調呼籲大家報名前要想清楚，每一個機構亦是真的需要人手，「係一個短暫承諾（commitment），係要去做，唔係去人屋企就完成，要知道申請時要面對咩工作」。

義工機構Hands On發展及企業合作總監林敏婷（右）說，機構與眾多非牟利組織合作，活動種類繁多。（鄭子峰攝）

義工合作伙伴之一、義工機構Hands On發展及企業合作總監林敏婷說，機構與眾多非牟利組織合作，活動種類繁多，包括探訪長者、照顧動物、環保活動，過去一年即使疫情期間，部分活動改為網上進行，全年有5000名活躍義工，所有活動會放於網站月曆上，方便興趣人士報名。