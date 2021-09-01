移民潮｜教師離職加劇　有直資校年走40個　中學校長：行業壓力大

在移民潮正盛的新學年，直資學校創知中學校長黃晶榕表示，過去一年有12位老師離職，大多是年青教師，部分人轉行，部分則轉任官校及津校，而有其它地區直資學校情況更嚴重，截至7月初，流失近40個老師。黃晶榕分析，教師移民或轉行，原因與政治及社會環境有關，其次教育界挑戰及壓力大，社會投訴文化成風，動輒對教師問責，加上教育局對學校規範增多等，令薪高糧準的老師也離開。



今日開學日，全港中小學恢復半日面授。（廖雁雄攝）

黃晶榕透露，與教育局官員及區內校長開會，學界都關注學生流失問題。他指，今年學生流失問題嚴重，因為多人前往海外升學，以及跨境學生驟減。

幸而，黃晶榕慶幸創知收生情況較理想，反比上學年增加30多人，而過往兩年則罕有流失約20個學生，其中一個原因是跨境生受社會事件及疫情影響，返回內地就學。

「Band 1」名校退學潮嚴重 多校各失逾百名學生

他又留意到九龍及中西區的「Band 1」名校新學年學生流失率高，料因學生的家庭社會地位高，多前往外地升學。舉例有一間東區名校流失約160個學生，一間九龍城名校流失140個學生，觀塘區傳統名校流失150多個學生，反映學生流失問題嚴重。

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中學校長黃晶榕指，中六級接種率達六成八，料該級最快達七成指標，有望九月中率先恢復全日制。（廖雁雄攝）

移民之外 教師離職因投訴文化：家長動不動就話搵局長

至於教師離職潮方面，黃晶榕表示，學校過去一年有12位老師離職，少數教員退休，大多屬年青教師，部分人罕有轉投其它行業，部分則轉任官校及津校，有其它地區直資學校情況更嚴重，截至七月初，流失40多個老師。

他分析，老師移民或轉行，原因與政治社會環境有關；其次教育界挑戰及壓力大，社會投訴文化成風，要求學校及教師問責，「動不動就搵局長、副局長，成日要不斷同局方溝通，處理投訴」，加上教育局對學校規範增多等，令薪高教糧準的老師難抵壓力離開。他直言，學界目前難聘請老師，但其校新學年前已成功補充教師空缺。