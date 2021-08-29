移民潮｜顧問指查詢一年增10倍　港人去意堅決不再觀望：賣樓辭工

移民潮湧現，查詢人數亦都急增。「第二屆國際移民及置業博覽」一連兩日在會展舉行，今日（29日）為舉行的第二日，有參展的移民顧問表示，一年間接獲的查詢增約10倍；另有顧問指出，留意到客人去意堅決，不再如以往般持觀望態度，「一家人可能賣咗間屋，或者辭咗份工離開香港。」亦有移英顧問認為，目前絕對未到移民潮的高峰，預計趨勢會持續。



「第二屆國際移民及置業博覽」一連兩日在會展舉行，現場有多個攤位，提供不同國家的移民、升學資訊，甚至有寵物移民、滙款平台機構擺攤，供入場者查詢，會場亦準備了多節講座。現場所見，有關英國、加拿大的攤位，人流明顯較多。

胡康邦移民顧問公司首席移民顧問胡康邦表示，加拿大、澳洲、英國、愛爾蘭等，皆為移民的熱門地方。他說，較多人選擇加拿大、澳洲，過去一年間查詢數字明顯增加近三成，加上不國家為港人提供優惠移民政策，「港人優先處理」，明顯見到決意移民的人數增多。

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胡康邦特別提到，不少港人不再是持觀望態度，「去意比較堅定，一家人可能賣咗間屋，或者辭咗份工就離開香港。」他又提到，自己入行廿年，留意到查詢人士有年輕化趨勢。

移英顧問：查詢增5至10倍 9成與BNO有關

另外，英倫移民高級經理周先生亦透露，這一年間的移民查詢數字急增5至10倍，9成查詢與BNO簽證有關。周指，大多客人以家庭為主，惟年齡層面廣泛，「乜都有，年輕都有。」他指，大部分人離開步伐急，估計七成為家庭客，剩下大多是二十多歲的年輕人。

他相信目前絕對未到移民潮的高峰，預計趨勢會持續一段日子，目前今日到場人數較以往多兩、三成，今日接獲大量查詢，「（做到）停唔到手。」