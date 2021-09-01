新冠肺炎｜業界籲開更多竹篙灣單位　降外傭天價：1萬蚊都有人搶

政府昨宣布最快本月底開放竹篙灣檢疫中心約800個單位予外傭檢疫，日租不多於500元。香港僱傭代理協會主席張結民今日（1日）在港台節目《千禧年代》上說，歡迎有關安排，認為價錢可接受。不過，他指現時共只有約1100個檢疫房間，料需要3至4個月才可消化滯留人數，希望政府再開放更多房間。有外傭中介形容對開放竹篙灣感興奮，有望緩解外僱荒，將最高10,000元月薪「癲價」下調至合理水平，「多謝特首終於有一次聽我哋（業界）講嘢。」



僅1100單位予外傭檢疫 不足消化待來港人潮

香港僱傭代理協會主席張結民於節目上指，竹篙灣檢疫中心價錢可接受，認為若僱主早前已預訂檢疫酒店，將難退錢，料不會出現退訂的情況。他說，現時竹篙灣檢疫中心連同酒店，共約有1100個單位予外傭檢疫，而檢疫酒店房間已爆滿至11月。他認為現有房間數目不足夠消化滯留人數，希望政府可因應情況開放更多房間。

倡開放更多竹篙灣檢疫單位

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒亦建議，政府可先看首10日內外傭入境情況，若無外傭輸入個案，應再開放更多檢疫單位。對於分配房間方法，她指難評定公平性，建議應採先到先得的方法。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今日在商台節目稱，在業界力爭下，政府終公布開放竹篙灣檢疫中心作外傭檢疫，她感興奮，並指竹篙灣日租少於500元，比目前檢疫酒店要800元合理得多：「個價錢差好遠，多謝特首終於有一次聽我哋講嘢。」

中介：多謝特首終於有一次聽我哋講嘢

不過，她認為竹篙灣加檢疫酒店房間有限，對消化近7000名等待來港外傭效用未必太大太快，故期望政府可逐步加開竹篙灣單位作檢疫，而目前外傭叫價最誇張月薪10,000元也有僱主聘用，足證外傭人手短期問題嚴重。

她又希望政府可與暫時唯一外傭檢疫香港荃灣絲麗酒店協商，更有彈性處理訂房及退訂安排：「以前檢疫酒店如果退訂，最多扣一兩晚錢，但依家扣全費或者只准你改期，對僱主唔方便。」