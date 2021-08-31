新冠肺炎｜外傭檢疫揀竹篙灣　僱主至少慳6300　中介：梗係轉軚啦

已打疫苗印傭菲傭昨（30日）起可來港工作，但僅得一間檢疫酒店下，一房難求，僱主更要硬食每晚800元房租，怨聲載道。特首林鄭月娥終在今日（31日）公布，目標9月底前開放竹篙灣檢疫中心供外傭檢疫，日租更低於500元。有外傭中介歡迎新安排，認為價錢合理，以檢疫21日計僱主至少節省6,300元，料將紛紛「轉軚」，並期望政府會循序漸進地開放更多竹篙灣單位。

隨著政府批准外傭來港，檢疫單位數量稍後增加，「外傭荒」趨穩下，中介相信「天價」工資有望逐步回落至6000元以下水平。



有僱主建議，政府應考慮使用竹篙灣檢疫中心為抵港外傭檢疫。（資料圖片／廖雁雄攝）

合資格外傭抵港後需集中在指定檢疫酒店隔離，惟政府暫只安排香港荃灣絲麗酒店，409間房只開放約8成，每晚索價800元，即使幸運地成功預約，21日房租已須16,800元，連同機票等費用，僱主成本逾20,000元。

竹篙灣有3,500個單位 初步開放800個予外傭檢疫

僱主組織及外傭中介連日炮轟下，林鄭月娥今早出席行政會議前，透露將開放竹篙灣檢疫中心第一期及第二期予外傭檢疫，初步約800個單位。根據政府資料，截至昨日上午9時，竹篙灣檢疫中心共有3,500個單位，有160個單位正在使用，2176個單位可即時使用。

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冀總檢疫單位增至2,000間 日租低於500合理

得成僱傭中心董事總經理、人力資源仲介協會主席廖翠蘭對新安排表示歡迎，但估計有6000至7000名外傭等候來港，800個單位連同絲麗酒店提供的300多間房，仍不足以疏導等候人潮，但理解政府希望循序漸進，期望之後會漸漸增加至2000間房，而竹篙灣每日日租低於500元，價格合理可以接受。

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外傭工資有望回落：唔會一開口就6、7000蚊！

廖說，約20名僱主早前委托公司預定檢疫酒店，但酒店預約爆滿，至今未確認到預約，預計他們會「轉軚」，「依家平咗（竹篙灣）一定幫佢哋轉」。她以竹篙灣日租500元推算，檢疫21日價錢為10,500元，較酒店檢疫至少慳6,300元。廖又說，目前外傭人手短缺，工資因而被炒高，「一開口就6、7000元」，相信政府開放外傭來港後，人工便不會再叫高。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民。（資料圖片）

是否仍有第二間檢疫酒店成謎 僱傭代理料競爭力大減

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民亦預計，政府會視乎疫情發展，若感染率低逐步開放更多房間。政府早前曾稱，9月中會公布第二間指定檢疫酒店，但張說在房價對比之下，僱主一定會選擇檢疫中心而不會入住酒店，酒店競爭力大減。他說，政府開始容許外傭來港，今日又公布開放竹篙灣檢疫措施，人工不會再推高，「係因為嚟唔到先會搶高」。

上機前未能取得確認信隨時失4萬元 協會聯絡印方促協助

另外，張今早在商台節目表示，完成打針的印傭須在機場取得官方確認信，才可批准上機，由於擔心有「甩轆」，所以這一兩天暫緩安排。他指，若印傭未能取得確認信，連檢測、機票、酒店費用，前後可損失達4萬元。他指，今日會聯絡印尼領事館，希望對方可盡早協助，安排確認信可在機場以外發出，期望本周內可以解決。

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香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（港台圖片）

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，竹篙灣的500一的檢疫費用合理，但仍不算便宜，因21日計仍超過1萬元，期望政府做好檢疫中心管理，做好防疫措施、膳食安排等。目前外傭如入住指定檢疫酒店，即使抵步後確診，仍無法退回房費，她期望政府在這方面可彈性處理，正向政府反映相關意見。

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