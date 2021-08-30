新冠肺炎｜首批外傭料明日始抵港　指定檢疫酒店預約爆滿至11月

已接種疫苗印傭菲傭今日（30日）起可來港工作，但據了解，新安排實施首日未有外傭來港。僱傭公會解釋，外傭須預留時間做檢測，以滿足72小時內的核酸檢測要求，估計首批外傭最快明日至周三才到港。

至於暫時唯一一間外傭檢疫酒店荃灣絲麗酒店今日雖未有外傭入住，但預約已爆滿至11月，而有指少於10名外傭預計於明晚會入住。有外傭中介稱酒店房價貴，不少客人改持觀望態度，等待政府公布第二間指定酒店才安排外傭來港。



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香港僱傭公會主席陳東風表示，來港外傭須有72小時內核酸檢測陰性結果，但過去兩日是周末周日，當地化驗所不提供病毒檢測服務，即待來港外傭今日才可做檢測，明日有結果後，或最快星期三才可來港，惟具體來港數目及抵達日期難預測，相信要周四抵港人數會較多。

僱傭公會建議按需求分批安排外傭抵港

陳東風又指，檢疫酒店嚴重供不應求，目前不足一成申請來港外傭成功預約，建議政府制定計分制，按需求分批安排外傭抵港。

香港僱傭公會主席陳東風預計，首批外傭最快周三（9月1日）才會到港。（資料圖片）

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



合資格的外傭抵港後，需集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，惟政府暫只安排香港荃灣絲麗酒店，僅提供409間房，每晚索價800元。《香港01》記者今日下午以客人身份致電熱線查詢預訂安排，酒店職員回覆指，最快11月1日後才有房。酒店亦指，今日未有外傭入住，明日起才會有外傭入住。

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中介稱傭主態度轉觀望 待有其他檢疫酒店再安排外傭來港

人力資源仲介協會主席廖翠蘭直言，不少客人見指定酒店房價貴，加上能否來港變數多，而一旦外傭來港前確診，已預約的檢疫酒店不能退款，僱主因而紛紛改為觀望態度，「等埋政府9月中公布其他檢疫酒店先再算。」

她批評，政府上周四始公布詳情，「臨時臨急，唔係一話飛就可以即時飛」，聽到業內中介最快周四才安排到外傭來港。她說，目前中介只可透過電郵訂房，角色相當被動，難以溝通、安排，促政府改善問題。

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

