東京奧運｜港府推廣普及體育預算54億　3年增25%　來年預算未有

東京奧運曲終人散，港人再次燃起的運動熱猶在，奪獎港將一舉一動均惹追捧。港府近年大力推動體育普及化，民政事務局局長徐英偉今（1日）回覆立法會議員質詢時指，政府本年度投放於推廣普及體育的預算開支為54億元，較3年前43億元大增25%，但當局暫仍未有未來兩年度的相關預算。



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徐英偉書面回覆保險界立法會議員陳健波質詢時指，2018/19、2019/20及2020/21年度，政府投放於推廣普及體育的開支分別為43億元、48億元、51億元，佔每年體育發展整體開支約85%，本年度相關預算開支則為54億，較3年前大增25%，惟由於本屆政府任期明年完結，當局至今未有2022/23和2023/24兩個年度的預算。

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徐英偉：3年舉辦逾7.9萬項體育相關活動 60萬人次參加

徐英偉又指，民政局、康文署、教育局與及衞生署，會聯同相關體育總會、康體組織和社區團體，舉辦多元化康體活動及全港性大型體育活動，包括全港運動會、全民運動日、體育訓練課程、比賽和康樂活動等，讓不同階層、年齡、能力和興趣的市民參與。康文署過去3年在全港18區共舉辦逾7.9萬項活動，參加人次達60萬。

康文署「寓樂頻道」網上體育訓練課程 瀏覽次數近35萬

疫情來襲後，康文署體育場所多次被關閉，徐英偉提到，署方去年底已推出「寓樂頻道」一站式網上資源中心，讓市民在家參與網上體育訓練課程，截止上月中，有關頻道已上載48條運動相關影片，總瀏覽次數接近35萬。