今增一宗輸入個案　患者希臘抵港已打兩針　同行友人亦確診

衞生防護中心今日(1日)公佈新增一宗輸入個案，32歲女患者由希臘抵港，在北角華美達盛景酒店檢疫期間確診，未確定是否感染變種病毒。她今年3月及4月已在香港接種兩劑新冠疫苗，7月中血液抗體測試結果亦屬陽性，其同行友人已於昨日確診。

今日初步確診少於5宗。



今日新增一宗輸入個案，涉及一名32歲女子(編號：12114)，8月27日乘搭航班TK083由希臘抵港，在北角華美達盛景酒店檢疫期間確診，沒有病徵，是否帶L452R變種病毒仍待檢測。她在3月23日及4月13日，分別在香港接種兩劑復必泰疫苗，7月13日在香港抽取血液樣本檢測對新冠病毒抗體呈陽性。與她同行的39歲男友人( 編號：12113)昨日亦確診。

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本港過去14日累計有74宗個案，包括一宗源頭不明本地個案，其餘均為輸入個案。鑑於近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即外遊，衞生防護中心提醒，全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種疫苗人士受感染報告，故強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其到訪高風險地區。

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