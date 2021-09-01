新冠肺炎｜理大研發手機程式　開關後追蹤入境者　確診可減八成半

新冠疫情持續逾一年半，變種病毒的傳播力更強，防疫要跑得快過病毒就要及早追蹤，府已有「安心出行」程式供市民掃瞄二維碼記錄行蹤，理工大學亦研發應用程式，以藍芽追蹤用戶行程，毋須主動掃碼，但強調只有使用者自願下才能分享個人行蹤，技術上政府部門都不能摘取其紀錄，與「安心出行」屬互補。研發團隊認為近期 輸入個案多，建議相關程式可供日後通關時的入境者使用，推算若維持追蹤策略，確診數字會大減84.7%。



理大研發接觸者追蹤程式。（朱海棋攝）

全球多地開始考慮將防疫策略由「清零」轉為「與病毒共存」，香港理工大學土地測量及地理資訊學系研發了具備接觸追蹤功能的流動應用程式，系主任陳武指出，程式利用全球導航衛星系統、低功耗藍牙和數據分析技術，讓用戶記錄過去14天到訪的地點，現時已使用的「安心出行」追蹤程式，需要市民主動掃瞄二維碼，否則無從得知其行蹤，而該學系的應用程式是靠藍芽追蹤，用戶可以「被動」記錄行蹤，「使用我們的程式，只能知道到過這座大廈，無法知道到過哪一層哪一個房間。『安心出行』就可以，但就要求用戶主動」，認為兩者各有優勢可以互補。

陳武強調，開關後維持追蹤策略，確診數字會大減84.7%。（朱海棋攝）

理大應用程式四大元素保障私隱：

1.用戶下載應用程式後，毋須輸入任何個人資料，因此無法識別每一個的人身份

2.只有用戶才可以將行蹤分享給他人，技術上政府都無法摘取用戶行蹤紀錄

3.建議入境者才使用，因為確診者多是輸入個案

4.應用程式只紀錄14日內的行蹤，超過14日的紀錄會自動被移除

陳武稱，當用戶確診又願意分享行蹤，其他與確診者行蹤重疊的用戶，會即時收到程式的警示。應用程式大約用了三個月時間研發，會向政府介紹程式及研究分析。

研發團隊以三種情境分析通關後入境者毋須隔離的疫情走勢：

情境一：以疫情前平均每日有152,473人次入境及無任何防疫限制，60日內會有66,736宗個案。

情境二：以每日152,473人次入境、沒有防疫限制，但會追蹤密切接觸者推算，60日內會有10,225宗個案，較情境一大跌84.7%。

情境三：以每日10,000人次入境為上限，配合嚴格的防疫限制包括2至4人限聚令，加上追蹤密切接觸者，60日內會有596宗個案，較情境一跌99.1%、比情境二減94.2%。

陳武稱，接觸追蹤是恢復通關後有效控制新冠病毒傳播的關鍵，以疫苗接種率50％計算，如採取接觸追蹤措施，確診數字與沒有採取接觸追蹤相比，可大減少84.7％。