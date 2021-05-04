躁婦熱水淋子女 圖傷害子女以控制丈夫 官斥惡毒囚2年半

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-04 19:22

家庭主婦與丈夫吵架，用熱水淋7歲兒子及10歲的女兒，更用電話向丈夫直播情況，兩童雖躲避及逃走，卻仍被燙傷，其兒子背部更有二級燙傷。主婦早前承認意圖傷人等罪，求情稱兩子女均要難照顧，連其丈夫也像個孩子要他妻當母職，她疲於奔命及受經濟壓力，如壓死駱駝的最後一根稻草，當日淋子女只是想令二人靜下來，案件今(4日)在區域法院判刑，法官勞潔儀斥被告行為惡毒，直斥她將自己對丈夫的不滿發洩在孩子身上，圖以此控制丈夫，判被告入獄2年半。勞官又感謝伸出緩手的鄰居，並呼籲市民發現虐兒事件要舉報。

現年37歲女被告承認普通襲擊罪、有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪及企圖有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪，案發時間為去年2月10日至2月12日，而事發時男事主X及女事主Y，分別是7歲及10歲。

37歲被告今在區域法院被判。

被告自我中心有強迫症

被告的心理報告顯示，她對專家主要談及她如何盡心照顧家庭、批評丈夫沒有支持自己，又相信自己已做得很好，不用他人指導她要如何管教孩子，而她談到本案事件時態度迴避，報告總結被告是一個固執、自我中心的人，亦有強迫症，她沒有正視自己的問題，報告也關注被告透過威嚇令孩子聽話的手法，認為她要接受壓力管理及人際關係輔導，重犯機會中等。

疑曾多次向女兒Y倒熱水

女兒Y的醫療報告顯示，被告在2017年曾虐待Y致她雙頰瘀青，令Y要改交由外婆監管，2019年時Y也曾被送院，被發現身上出現燙傷，事件被列為懷疑虐兒案件。Y身上亦有多處舊傷，傷勢有機會是燙傷痕跡，Y也透露當被告不開心時，曾多次向其腹部、大腿、前臂倒熱水，但被告沒帶她求醫，只為她敷藥。

生活受挫便會不恰當對待子女

而兩童的創傷報告顯示，當被告在生活受挫，便會用不恰當的方式對待子女，但兩童不願多談本案事件，反而對被告給予正面的評價，甚至稱母親從不生氣。

勞官指，各個報告顯示被告就本案事件說出多個不同版本，與她在庭上承認的案情有出入，雖然精神科報告指被告患有適應障礙，要接受精神治療，但法庭認為報告是基於被告給予醫生的錯誤資訊，所以不信納該診斷，並認為被告沒心理問題。

認為被告無悔意

勞官認為，被告在兩次淋熱水燙傷X後，分別揶揄他是「鍾無豔」及威脅要用熱水沖傷口，顯示她當時對自己行為沒悔意，又指X在首次事件時前額及面頰已被燙傷，又出現水泡，傷勢顯然易見，但被告在兩天後仍再淋熱水施襲，亦不接受被告是在一時衝動下犯案。X的背部仍因燙傷黑了大片，若有關痕跡日後仍留在他背上，或會影響其自信。

傷害子女圖以控制丈夫

勞官直斥被告用惡毒的手法持續向子女施襲，將自己對丈夫的不滿發洩在孩子身上，透過傷害子女圖以此控制丈夫，更指若Y沒用咕𠱸護頭，或會毀容，而她直播案發情況亦屬加刑因素。勞官稱，被告在自己的求情信中對子女的傷勢及心理創傷隻字不提，未有正視自己的問題，加上她對專家未講出真相，認為她的悔意有限。

官呼籲市民見虐兒事件要舉報

勞官判刑後表示，法庭感謝鄰居及時報案，否則本案或不會被揭發，而兩童或會繼續被虐，她又提到被告丈夫在其中一次事件中在場，但卻沒有盡責保護X，警告他如再有虐兒事件發生，他或會被檢控忽略兒童罪。勞官亦指，Y在2017年及2019年已曾經或懷疑受虐，身上也有多處燙傷痕跡，質疑為何經常接觸Y的人未能察覺，她呼籲市民一旦發現虐兒事件，便要作出舉報。

指兒子食飯慢向子淋熱水

案情指，去年2月10日一家人在用膳時，被告罵X吃飯太慢，叫丈夫打X，否則她會向X淋熱水。於是其丈夫用玩具高爾夫球桿打X。不過，被告仍去廚房倒了一杯熱水，最終將熱水濺到X的前額及臉上，丈夫替X沖洗被燙傷的位置，被告更在洗手間外稱「屋企而家有個鍾無艷」。

被告於兩日後在電話中，與丈夫就金錢問題吵架及指控丈夫說謊，她接著又到廚房倒熱水，X及Y聽到倒熱水聲，便立刻躲進睡房，並用椅子擋著房門及躲在椅子下，X及Y更分別用薄被及咕𠱸蓋著自己。

鄰居聽到兩童求助聲報案

被告進入房間後，用電話鏡頭拍著Y，用熱水淋Y的頭，並問電話中的丈夫「喺咪仲要答同樣嘅答案」，由於Y用咕𠱸護著頭部，只有部分熱水滴到她的頭皮，而部分熱水則淋到X的肩膀。

被告又再到廚房拿熱水，並追著X欲用熱水淋他，最終淋到X的背部，令X感到極為疼痛。鄰居聽到兩童求助聲於是報案，兩名事主送院檢驗後，X被發現下背二級燙傷、頭皮一級燙傷，Y的頭皮也被燙傷。

求情指子女難教丈夫逃避工作

被告求情時稱，她與丈夫是奉子成婚，她未獲丈夫家人接納，二人婚後又常因錢銀問題吵架，一家每日只有100元維持生計，兩名子女中，女兒有讀寫障礙，兒子則有過度活躍症及自閉症，被告照顧兩子女己筋疲力竭，加上丈夫也像個小孩，被告在夫面前也扮演母親角色，她並有為當自僱司機的丈夫接單，丈夫卻諸多藉口逃避工作，常留在家中打機及睡午覺。

淋熱水想令子女安靜

被告又解釋案發當天，她與丈夫吵架時，原想喝水冷靜，子女卻在吵鬧，她想向子女淋水叫他們安靜，惟法官也稱淋熱水不會使孩子安靜。

成為壓死駱駝的最後一根稻草

被告的律師形容，被告因生活上得不到足夠的協助，成為壓死駱駝的最後一根稻草。她因事件與孩子已分開超過一年，已受到教訓，望能與家人早日團聚。

案件編號：DCCC772/2020