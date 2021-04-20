5歲女童遭虐殺案　兩童受盡煎熬5個月　官斥被告自私傷盡孩子自尊

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-20 18:01

親父繼母親手將5歲女兒Z虐待致死，並揭女童的親哥哥也受虐，兩被告今被判終身監禁。法官判刑時指，被告的家共有3個小孩，卻只有隨親父而來的小兄妹成虐待對象，兩童經歷極端嚴重虐待長達5個月。法官指，兩被告出於自私，及為逃避法律後果，多番隱瞞小兄妹傷勢，也沒有帶他們看醫生，又常罰,兩童下跪、罰企，甚至要他們餓看肚子看著家人在枱吃晚飯，不只是皮肉的虐待，也損他們的自尊，對他們的心理肯定有造成影響，即使兩被告聲稱家中也有快樂時刻，但這只會佔兩童悲慘生活的一瞥。

指兩童受到極端嚴重虐待

法官黃崇厚判刑時稱，他判刑時考慮到男童X及女童Z在案發的5個月中，是受到極端嚴重的虐待，兩童也有極之嚴重的傷勢，兩被告更向學校訴說不實的情況。他有考慮繼母與兩童的關係緊張，兩童亦有不守規矩的時候，繼母確是承受著壓力。

不給女兒食物卻指她偷食

然而，兩被告不斷向女童Z施虐，二人均對這情況十分了解，兩人不但用手，亦用籐條、拖鞋等打女童，他們稱綁起Z為阻她偷東西及抓傷口，但他們指Z所偷的東西只是食物，而Z當時常被二人懲罰沒有飯吃；另要阻Z抓傷口，也實在有很多被綁起更好的方法，例如為她治理好傷勢，但兩被告都沒有做到，亦可見他們的說法是何等無理。

兩被告案發期間的通訊語錄。(詳見下圖)

+ 3 + 3 + 3

不斷虐打令女兒傷勢無法痊癒

法官認為從所有證據所見，兩名被告除了不斷向女兒施虐，亦深明她傷勢有多嚴重，並要多番在同一地方不斷地打，令其傷口一直不能痊癒，Z肩部及膝潰爛的傷口已告知一切。親父雖解釋他鼓勵妻子打女兒只為令妻冷靜，然而他亦應察覺到，此言一出，女兒受虐的傷痕有多嚴重。

虐兒案中最差的一類

法官判刑時，因應男被告及次被告被衣定謀殺罪成，依例判他們終身監禁，而就兩人早前承認對男童X及女童Z的兩項殘酷對待兒童罪，該罪的最高判刑為監禁10年，法官形容本案是同類案中最嚴重的一類，故認為起刑點亦要9年9月，雖然兩人認罪，兩罪各判刑為6年半及6年，但兩罪有3年刑期要分期執行，故兩被告就虐兒罪，亦各要判監9年半。沒有施以援手的繼外婆，亦要就兩項虐兒罪判囚5年。

女童Z生前的畫作及手寫字。(詳看下圖)

案發經過。(詳看下圖)